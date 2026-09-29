Danh tính đại diện Việt Nam thi Mister Global đang gây sốt với clip ở sân bay

Mới đây, mạng xã hội xôn xao với đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam người mẫu xuất hiện tại sân bay, tự tin hô vang: "Việt Nam" trước giờ sang Thái Lan thi Mister Global 2026. Danh tính của nam người mẫu đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại Mister Global năm nay nhanh chóng thu hút nhiều khán giả quan tâm.

Khoảnh khắc nam người mẫu Việt Nam tự tin trước giờ lên đường sang Thái Lan thi Mister Global 2026.

Được biết, Trương Trọng Hiếu chính là nam người mẫu đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại Mister Global 2026. Trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, Trương Trọng Hiếu gây chú ý với phong thái tự tin, năng lượng tích cực khi hô vang tên Việt Nam.

Màn thể hiện này nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự trông chờ vào hành trình của nam người mẫu tại đấu trường dành cho nam giới năm nay.

Trương Trọng Hiếu sinh năm 2001, quê Lâm Đồng. Trước khi theo đuổi công việc người mẫu, anh từng có thời gian học tập và làm việc tại Đài Loan. Nam người mẫu từng học ngành Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị nhà hàng khách sạn, với định hướng tích lũy kiến thức và kinh nghiệm quản lý.

Tuy nhiên, anh đã đổi hướng khi thử sức với lĩnh vực người mẫu. Cơ duyên với thời trang đến khá bất ngờ khi một bộ sưu tập của nhà thiết kế bản xứ tại Đài Loan thiếu người mẫu. Nhờ chiều cao 1,85 m cùng ngoại hình phù hợp, Trương Trọng Hiếu được mời tham gia Taiwan Fashion Week. Đây cũng là lần đầu anh bước lên sàn diễn chuyên nghiệp.

Trương Trọng Hiếu là đại diện Việt Nam tham gia tranh tài tại Mister Global 2026.

Thời điểm còn du học, dù sở hữu chiều cao 1,85 m, Trương Trọng Hiếu chỉ nặng khoảng 60 kg. Anh bắt đầu tập luyện với mục tiêu tăng cơ, cải thiện vóc dáng và từng bước hướng đến mốc 85 kg. Hiện tại, Trương Trọng Hiếu cao 1,85 m, nặng 80 kg, số đo 102-78-100 cm.

Bên cạnh việc rèn luyện thể chất, Trương Trọng Hiếu dành thời gian hoàn thiện kỹ năng trình diễn và ngoại ngữ. Những năm sống tại Đài Loan giúp anh sử dụng tiếng Trung, trong khi tiếng Anh được anh tích cực trau dồi để phục vụ quá trình giao tiếp tại cuộc thi Mister Global 2026.

"Đến thời điểm này, tôi đã hoàn tất mọi khâu chuẩn bị, sự tự tin của tôi đang ở mức 100%. Bước ra đấu trường quốc tế cùng 40 thí sinh, mục tiêu của tôi không chỉ là học hỏi mà còn cố gắng tiến sâu trong đêm chung kết", Trương Trọng Hiếu chia sẻ trước giờ nhập cuộc Mister Global 2026.

Nam người mẫu đặt mục tiêu chiến thắng tại Mister Global 2026.

Mister Global 2026 diễn ra tại Thái Lan, đêm chung kết dự kiến vào 10/10. Cuộc thi lần đầu tổ chức lần đầu năm 2014. Việt Nam từng hai lần giành danh hiệu này với Nguyễn Văn Sơn năm 2015 và Danh Chiếu Linh năm 2021.