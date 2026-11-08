Cách lấy lại passcode 6 số trên VNeID

Mã passcode VNeID là gì?

Tài khoản VNeID có hai lớp bảo vệ. Lớp thứ nhất là mật khẩu đăng nhập, dùng để vào ứng dụng. Mật khẩu này phải đổi định kỳ 6 tháng một lần. Lớp thứ hai là passcode, chuỗi 6 chữ số từ 0 đến 9 do người dùng tự thiết lập khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Sau khi đăng nhập, ứng dụng hỏi passcode khi người dùng mở Ví giấy tờ để xem thẻ căn cước, giấy phép lái xe, khi làm thủ tục hành chính hoặc khi thay đổi thiết lập. Passcode không phải đổi định kỳ như mật khẩu. Vì vậy, người ít dùng VNeID rất dễ quên mã này đúng lúc cần xuất trình giấy tờ.

Quên mật khẩu thì không vào được ứng dụng, người dùng chọn “Quên mật khẩu” ngay ở màn hình đăng nhập. Quên passcode thì vẫn đăng nhập bình thường nhưng không mở được giấy tờ, cách xử lý theo 5 bước dưới đây. Hai thao tác này tách biệt, không nên nhầm lẫn.

Nhập sai quá 5 lần, passcode sẽ bị khóa đến ngày hôm sau. Ảnh minh họa.

5 bước cấp lại passcode VNeID

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản định danh điện tử.

Bước 2: Tại giao diện chính, nhấn vào “Thẻ Căn cước/CCCD” hoặc “Giấy phép lái xe”. Màn hình yêu cầu nhập passcode sẽ hiện ra.

Bước 3: Chọn “Quên passcode”.

Bước 4: Nhấn “Xác nhận” trong hộp thoại thông báo. Hệ thống gửi mã OTP về số điện thoại đăng ký tài khoản. Nhập mã này ở màn hình tiếp theo.

Bước 5: Tạo passcode mới gồm 6 chữ số và nhập lại lần nữa để xác nhận. Khi ứng dụng báo thiết lập thành công, chọn “Đã hiểu” để tiếp tục.

Người dùng VNeID có thể cấp lại passcode bằng mã OTP gửi về số điện thoại cá nhân chính chủ

Sau khi cấp lại, người dùng xem được thông tin trong Ví giấy tờ, thay đổi thiết lập và làm thủ tục như bình thường. Nếu vẫn nhớ passcode cũ và chỉ muốn đổi sang mã mới, người dùng vào mục “Cá nhân”, chọn “Đổi passcode”, nhập mã hiện tại rồi nhập mã mới.

Nhập sai nhiều lần phải làm thế nào?

Người dùng không nên thử đoán passcode liên tục. Nếu nhập sai quá 5 lần, passcode sẽ bị khóa đến ngày hôm sau. Khi không nhớ mã passcode cũ, nên chọn “Quên passcode” ngay từ đầu.

OTP chỉ được gửi về số điện thoại đã đăng ký với tài khoản. Nếu số này đã bị khóa, đã đổi hoặc không còn dùng, người dùng không tự cấp lại passcode theo 5 bước trên được. Khi đó, cần cập nhật số điện thoại trước. Có hai cách: đến công an cấp xã nơi cư trú, hoặc gọi tổng đài hỗ trợ VNeID của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, số 1900 0368. Trường hợp không nhận được OTP dù số vẫn hoạt động, người dùng nên kiểm tra sóng điện thoại, bộ lọc tin nhắn rác rồi yêu cầu gửi lại mã.

Nếu điện thoại hỗ trợ vân tay, người dùng có thể bật “Xác thực bằng vân tay” trong phần cài đặt của VNeID để giảm số lần phải gõ passcode. Khi thông tin vân tay trên máy thay đổi, ứng dụng sẽ tự chuyển về xác thực bằng passcode. Vì vậy, người dùng vẫn cần nhớ mã này.

Quy tắc đặt Passcode của VNeID

Đây là điều mà người dùng cần nắm rõ để đảm bảo tính bảo mật và thuận tiện khi sử dụng ứng dụng định danh điện tử quốc gia.

Passcode VNeID bắt buộc phải có 6 ký tự số (0–9). Đây là dạng mã PIN quen thuộc. Giúp người dùng dễ ghi nhớ nhưng vẫn đảm bảo mức độ bảo mật nhất định. Không sử dụng dãy số dễ đoán, việc đặt passcode đơn giản rất dễ bị người khác đoán ra. Để tăng tính bảo mật, bạn nên thay đổi passcode định kỳ, đặc biệt khi nghi ngờ có ai đó biết mã của mình. Việc đổi passcode có thể thực hiện trực tiếp trong ứng dụng VNeID. Nếu bạn quên passcode, có thể đặt lại bằng cách xác minh danh tính bằng CCCD gắn chip hoặc mã OTP. Tuy nhiên, quy trình này đòi hỏi xác thực kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng.

Nên chọn dãy số dễ nhớ với mình nhưng khó đoán với người khác. Tránh ngày sinh, số căn cước, dãy số liền nhau như 123456 hoặc lặp lại như 000000.

Tuyệt đối không cung cấp passcode, mật khẩu hay mã OTP cho bất kỳ ai, kể cả người gọi điện tự xưng là cán bộ công an hay nhân viên hỗ trợ VNeID. Người dùng chỉ tải ứng dụng từ kho ứng dụng chính thức, với nhà phát triển là Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sử dụng ứng dụng VNeID là một bước phát triển nhằm hội nhập với xu thế đưa công nghệ tiếp cận gần hơn với đời sống nhân dân. Mọi người có thể thay thế việc phải mang theo quá nhiều những loại giấy tờ khác nhau như thẻ căn cước, sổ hộ khẩu hay giấy phép lái xe…, thay vào đó chúng ta chỉ cần một chiếc điện thoại tích hợp VNeID.