Đà Nẵng xóa lõm sóng viễn thông, đưa Internet đến các bản làng vùng cao

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho biết, thành phố đã hoàn thành xóa lõm sóng viễn thông tại 143/143 thôn, cụm dân cư, đạt 100% mục tiêu đề ra trong năm 2026.

Đưa sóng viễn thông đến những bản làng xa xôi

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Đà Nẵng đã tập trung phát triển hạ tầng viễn thông, ưu tiên khắc phục tình trạng mất sóng, yếu sóng tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Sau khi hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng, toàn thành phố có 116 thôn, cụm dân cư lõm sóng viễn thông (tính đến ngày 1/7/2025), trong đó hơn 14 thôn chưa có điện lưới.

Phần lớn các khu vực này nằm ở miền núi, địa hình hiểm trở, dân cư phân tán, giao thông cách trở, gây nhiều khó khăn cho việc đầu tư và vận hành hạ tầng viễn thông.

Có Internet, người dân thôn A’ur có thêm cơ hội quảng bá sản vật địa phương, kết nối tiêu thụ nông sản và mở rộng thị trường.

Trước thực trạng đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND thành phố triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, phối hợp với các đơn vị, địa phương và doanh nghiệp khảo sát, lựa chọn phương án khắc phục phù hợp.

Các giải pháp gồm tối ưu mạng lưới hiện có, bổ sung thiết bị phát sóng, xây dựng mới các trạm thu phát sóng di động (BTS), đồng thời tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đất đai, nguồn điện và điều kiện thi công.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, trong quá trình khảo sát, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viettel Đà Nẵng phát hiện, bổ sung thêm 27 thôn, cụm dân cư lõm sóng ngoài danh sách ban đầu, nâng tổng số địa bàn cần khắc phục lên 143.

Đến ngày 30/10, Đà Nẵng đã hoàn thành xóa lõm sóng tại toàn bộ 143 thôn, cụm dân cư.

Trong đó, Viettel Đà Nẵng phối hợp xây dựng, phát sóng hơn 36 trạm BTS, thực hiện xóa lõm sóng tại 116 thôn, cụm dân cư thuộc 18 xã.

Nhiều khu vực trước đây chưa có sóng hoặc sóng yếu nay đã được cung cấp dịch vụ di động 4G, 5G, giúp người dân thuận lợi hơn trong liên lạc, tìm kiếm thông tin và sử dụng các tiện ích trực tuyến.

Mở thêm cơ hội chuyển đổi số, phát triển sinh kế vùng cao

Tại những địa bàn đặc biệt khó khăn, chưa thể đầu tư mạng viễn thông thông thường, Đà Nẵng còn triển khai Internet vệ tinh Starlink.

Với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, thành phố được cấp 14 bộ thiết bị Internet vệ tinh Starlink để lắp đặt tại 4 thôn và 10 cơ sở đào tạo còn lõm sóng.

Các thôn được triển khai gồm A’ur, Apát (xã A Vương), Đắc Chơ Đây (xã La Dêê) và thôn 3 (xã Phước Thành).

Đến ngày 2/10, toàn bộ 14 vị trí đã hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Tốc độ truy cập Internet tại nhiều điểm đạt hàng trăm Mbps, mở thêm phương án kết nối cho các khu vực địa hình hiểm trở.

Một trong những địa bàn được hưởng lợi là thôn A’ur, xã biên giới A Vương. Nằm sâu giữa rừng đặc dụng sinh cảnh Sao la, thôn có 24 hộ với 104 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu.

Từ trung tâm xã vào thôn khoảng 16km, trong đó chỉ 3km đường được bê tông hóa, 13km còn lại là đường rừng men theo sông suối, người dân chủ yếu phải đi bộ.

Trước đây, mỗi khi có giấy mời, thông báo hoặc cần phổ biến chủ trương, chính sách, cán bộ xã phải đi bộ nhiều giờ để vào thôn. Trong những tình huống khẩn cấp như thiên tai, đau ốm, việc liên lạc càng khó khăn.

Ngày 28/8 vừa qua đánh dấu bước thay đổi đáng kể khi sóng viễn thông lần đầu được đưa đến A’ur. Từ bản làng giữa đại ngàn, người dân có thể gọi điện, nhắn tin và kết nối với bên ngoài ngay tại nơi sinh sống.

Trước đó, địa phương đã đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt. Có điện, người dân thuận tiện hơn trong các công việc như xay xát gạo bằng máy móc, giảm bớt sức lao động thủ công.

Cùng với phủ sóng điện thoại, địa phương còn triển khai Wi-Fi cộng đồng, trang bị máy tính, máy in cho cán bộ thôn, giúp việc trao đổi thông tin và xử lý công việc thuận lợi hơn.

Chị Alăng Thị Nguyệt, người dân thôn A’ur, vui mừng trước những thay đổi khi bản làng có điện, có sóng điện thoại. “Chúng tôi có thể gọi điện, nhắn tin ngay tại nhà, sau này còn mong đưa nông sản lên mạng để giới thiệu, bán cho nhiều người hơn”, chị hào hứng chia sẻ.

Từ một bản làng từng gần như biệt lập, người dân A’ur nay có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, học hỏi kinh nghiệm sản xuất và quảng bá nông sản qua Internet.

Tuy nhiên, việc vận chuyển hàng hóa vẫn gặp nhiều trở ngại do phần lớn tuyến đường vào thôn chưa được đầu tư kiên cố. Đây là khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ để đồng bào phát huy hiệu quả kết nối số trong phát triển sinh kế.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, việc hoàn thành xóa lõm sóng không chỉ cải thiện thông tin liên lạc mà còn tạo điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến, giáo dục số, y tế số và thương mại điện tử tại các địa bàn khó khăn.

Thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với doanh nghiệp viễn thông, chính quyền địa phương rà soát những khu vực còn yếu sóng cục bộ; đồng thời tham mưu kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông năm 2027.

Đáng chú ý, Sở đã đề xuất và được UBND thành phố thống nhất chủ trương triển khai Internet vệ tinh Starlink tại 6 xã biên giới nhằm phục vụ phòng, chống thiên tai, bảo đảm thông tin liên lạc khi cần thiết.

Việc hoàn thiện hạ tầng viễn thông được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa miền núi và đô thị, mở rộng cơ hội phát triển kinh tế cho đồng bào vùng cao.