Samsung khởi công trung tâm dữ liệu AI trị giá 315 triệu USD

Trụ sở Samsung Electronics Co. ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Tập đoàn Samsung đã khởi công xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) tại thành phố Gumi, tỉnh Bắc Gyeongsang, với vốn đầu tư dự kiến 427,3 tỷ won (khoảng 315 triệu USD).

Đây là dự án đầu tiên trong kế hoạch đầu tư tổng thể 60.000 tỷ won của tập đoàn tại khu vực Yeongnam, miền Đông Nam Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Samsung SDS cho biết trung tâm dữ liệu được xây dựng tại phường Gongdan, thành phố Gumi và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028. Cơ sở có công suất ban đầu 60MW, với khả năng mở rộng lên 120MW tùy theo nhu cầu thị trường AI.

Trung tâm được thiết kế để vận hành các máy chủ hiệu năng cao, đặc biệt là hệ thống sử dụng bộ xử lý đồ họa (GPU) phục vụ AI.

Samsung SDS dự kiến áp dụng công nghệ làm mát bằng không khí cho máy chủ thông thường và làm mát bằng nước đối với máy chủ GPU có mật độ công suất cao. Cơ sở cũng được trang bị hệ thống điện và thiết bị dự phòng nhằm bảo đảm hoạt động liên tục.

Samsung SDS sẽ kết hợp kinh nghiệm khoảng 30 năm xây dựng, vận hành trung tâm dữ liệu với năng lực điện toán đám mây và AI để cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong và ngoài tập đoàn.

Ngoài phục vụ nhu cầu nội bộ, trung tâm dự kiến cung cấp dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ, gồm không gian, điện năng và hệ thống làm mát cho thiết bị của khách hàng bên ngoài.

Dự án tại Gumi nằm trong định hướng phát triển khu vực Yeongnam thành cụm đổi mới AI vật lý toàn cầu của Samsung. Kế hoạch đầu tư của tập đoàn tại khu vực này còn bao gồm các dự án về robot hình người và AI ở Gumi, pin thể rắn tại Ulsan và vật liệu nền đóng gói cho máy chủ AI tại Busan.

Trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng tính toán và xử lý dữ liệu phục vụ AI tăng nhanh, việc mở rộng đầu tư vào trung tâm dữ liệu được kỳ vọng góp phần củng cố năng lực hạ tầng số và thúc đẩy phát triển các ngành công nghệ cao tại những địa phương ngoài thủ đô Seoul./.