Facebook Plus có giá 27.990 đồng mỗi tháng tại Việt Nam: Gói thu phí bổ sung những tính năng gì?

Meta đang triển khai tùy chọn đăng ký Facebook Plus cho một số tài khoản người dùng tại Việt Nam, với mức phí 27.990 đồng mỗi tháng. Gói dịch vụ có thời gian dùng thử miễn phí 7 ngày và bổ sung nhiều tính năng tùy biến cho Facebook lẫn Messenger.

Các tính năng cơ bản của mạng xã hội này vẫn giữ nguyên mô hình miễn phí cho toàn bộ người dùng. Facebook Plus chỉ là lựa chọn trả phí dành cho người muốn có thêm công cụ cá nhân hóa.

Facebook Plus có giá khoảng 28 nghìn đồng mỗi tháng tại Việt Nam

Facebook Plus mang đến những gì cho người đăng ký?

Gói Facebook Plus tập trung phần lớn vào việc nâng cấp trải nghiệm với tính năng Stories trên cả hai ứng dụng Facebook và Messenger. Người đăng ký có thể xem thông tin chi tiết hơn về lượt xem Story, tìm kiếm một tài khoản trong danh sách người xem và dùng các biểu tượng cảm xúc đặc biệt.

Bên cạnh đó, dịch vụ hỗ trợ xem trước Story và kéo dài thời gian hiển thị nội dung vượt giới hạn 24 giờ truyền thống. Người dùng cũng có thể thay đổi biểu tượng ứng dụng Facebook trên màn hình điện thoại.

Theo nguồn tin, những bổ sung này hướng tới việc gia tăng tính cá nhân hóa khi sử dụng mạng xã hội, thay vì mở rộng các chức năng cốt lõi của nền tảng.

Dùng thử 7 ngày: cơ hội kiểm chứng trước khi trả phí

Meta niêm yết chương trình dùng thử miễn phí trong 7 ngày cho Facebook Plus. Người dùng có thể trải nghiệm các tính năng bổ sung trước khi quyết định đăng ký trả phí hằng tháng.

Người dùng được dùng thử 1 tuần trước khi đăng ký gói Facebook Plus

Cần lưu ý rằng tùy chọn này hiện mới được triển khai cho một số tài khoản tại Việt Nam, nên không phải người dùng nào cũng thấy mục đăng ký trong ứng dụng.

Facebook Plus và Meta Verified: hai dịch vụ khác nhau

Facebook Plus không phải là dịch vụ Meta Verified. Meta Verified tập trung chủ yếu vào việc xác minh tài khoản, cấp huy hiệu xanh, bảo vệ danh tính và cung cấp kênh hỗ trợ kỹ thuật riêng.

Do đó, đăng ký Facebook Plus sẽ không đi kèm huy hiệu xác minh tích xanh. Người dùng chỉ nhận các công cụ và tính năng tùy biến bổ sung mà Meta đã thiết lập sẵn trong gói.

Nên cân nhắc điều gì trước khi đăng ký?

Với mức phí 27.990 đồng mỗi tháng, Facebook Plus nhắm tới nhóm người dùng thường xuyên đăng Story hoặc muốn giao diện mang dấu ấn riêng. Những ai chỉ dùng Facebook để nhắn tin và xem nội dung có thể chưa thấy lợi ích rõ rệt, vì các chức năng cơ bản vẫn miễn phí.

Người dùng nên tận dụng giai đoạn dùng thử 7 ngày để đánh giá mức độ phù hợp. Đồng thời, cần phân biệt rõ với Meta Verified nếu mục tiêu là huy hiệu xác minh hoặc hỗ trợ kỹ thuật riêng.