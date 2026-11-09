Xuất hiện chiêu lừa đảo mới dưới danh nghĩa cập nhật hộ khẩu điện tử.

Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng các đối tượng xấu sử dụng số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ Công an phường để liên hệ với người dân. Với lý do thông tin căn cước hoặc dữ liệu dân cư của phụ huynh, con em cần được xác thực gấp hoặc cập nhật vào sổ hộ khẩu điện tử, các đối tượng yêu cầu nạn nhân liên hệ với một "cán bộ phụ trách" qua số điện thoại do chúng cung cấp.

Sau khi người dân chủ động liên hệ, kẻ gian tiếp tục đưa ra các hướng dẫn nhằm tạo lòng tin và thúc giục nạn nhân thực hiện theo yêu cầu. Các thủ đoạn thường được sử dụng gồm gửi đường link website giả mạo, hướng dẫn cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP và thông tin tài khoản ngân hàng.

Khi nạn nhân làm theo, các đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp thông tin đăng nhập và thực hiện giao dịch trái phép. Hậu quả là tiền trong tài khoản ngân hàng của người dân có nguy cơ bị rút sạch chỉ sau một thời gian ngắn.

Đáng chú ý, việc các đối tượng lấy danh nghĩa cơ quan Công an, sử dụng những thông tin liên quan đến căn cước và dữ liệu dân cư khiến nhiều người mất cảnh giác, đặc biệt khi được thông báo phải hoàn thành việc xác thực trong thời gian gấp.

Trước tình trạng trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an hoặc đại diện cơ quan nhà nước.

Lực lượng Công an khẳng định không làm việc, yêu cầu xác thực dữ liệu dân cư hay hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm thông qua các cuộc gọi điện thoại và mạng xã hội. Vì vậy, mọi yêu cầu truy cập đường link lạ, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp thông tin bảo mật đều cần được xem xét thận trọng.

Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, mật khẩu tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc tin nhắn. Đồng thời, không nhấn vào các đường link không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người lạ.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc có nguy cơ bị lừa đảo, người dân cần chủ động liên hệ ngân hàng để khóa tài khoản, ngăn chặn giao dịch bất thường (nếu đã cung cấp thông tin hoặc thực hiện thao tác đáng ngờ), đồng thời nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý.