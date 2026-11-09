Trực thăng Mi-26 tại Afghanistan, 'gã khổng lồ' bước chân vào chiến trường

Sau khi được đưa vào sản xuất hàng loạt, Mi-26 nhanh chóng được quân đội Liên Xô đưa vào khai thác. Afghanistan là một trong những chiến trường đầu tiên cho thấy giá trị thực tế của dòng trực thăng vận tải khổng lồ này.

Địa hình Afghanistan gồm nhiều dãy núi cao, thung lũng sâu và những khu vực thiếu hệ thống đường giao thông.

Đối với lực lượng quân sự, việc vận chuyển đạn dược, nhiên liệu và trang thiết bị tới các căn cứ biệt lập là một thách thức lớn.

Trực thăng Mi-26 có khả năng đưa hàng hóa nặng tới những địa điểm mà phương tiện vận tải mặt đất khó tiếp cận.

Khoang hàng rộng cho phép vận chuyển lượng lớn vật tư, trong khi hệ thống treo bên ngoài có thể cẩu kéo những kiện hàng cồng kềnh tới khu vực triển khai.

Máy bay cũng có vai trò quan trọng trong hoạt động sơ tán thương binh.

Khả năng chở tới 60 cáng trong cấu hình y tế khiến trực thăng Mi-26 trở thành phương tiện quan trọng khi cần sơ tán số lượng lớn người bị thương.

Tuy nhiên, hoạt động tại Afghanistan cũng đặt ra nhiều thách thức đối với một trực thăng có kích thước lớn.

Không khí loãng ở độ cao lớn làm giảm hiệu quả tạo lực nâng, trong khi nhiệt độ cao và địa hình phức tạp ảnh hưởng trực tiếp tới tải trọng khai thác.

Mi-26 phải tính toán kỹ lượng hàng hóa và nhiên liệu trước khi thực hiện nhiệm vụ. Một chiếc máy bay có khả năng mang 20 tấn trong điều kiện tiêu chuẩn không có nghĩa luôn đạt được tải trọng đó tại những sân bay hoặc khu vực núi cao.

Dù vậy, kinh nghiệm khai thác tại Afghanistan đã góp phần chứng minh giá trị của trực thăng Mi-26 trong các nhiệm vụ vận tải hạng nặng.

Đây cũng là nền tảng để dòng trực thăng này tiếp tục được sử dụng trong nhiều chiến dịch quân sự và cứu hộ sau đó.