Bosch Rexroth mang giải pháp tự động hóa, kết nối nhà máy đến VIMF Bắc Ninh 2026

Diễn ra từ ngày 4-6/11 tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (Bắc Ninh), VIMF Bắc Ninh 2026 là dịp để Bosch Rexroth và Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nam Hải (Nam Hải Engineering) giới thiệu các công nghệ điều khiển công nghiệp, truyền động và kết nối nhà máy.

Các giải pháp được trưng bày cho thấy xu hướng chuyển dịch của ngành sản xuất, từ mô hình vận hành các thiết bị độc lập sang nhà máy kết nối, nơi dữ liệu được thu thập, chia sẻ và khai thác theo thời gian thực.

Khai thác dữ liệu để nâng cao hiệu quả vận hành

Trong hoạt động sản xuất, máy móc tạo ra nhiều dữ liệu như nhiệt độ, tốc độ, vị trí, áp suất, mức tiêu thụ năng lượng và trạng thái hoạt động. Việc thu thập, quản lý những thông tin này giúp đội ngũ kỹ thuật theo dõi tình trạng thiết bị, đánh giá hiệu suất và xác định những khu vực cần kiểm tra, bảo trì.

Đối với các nhà máy sử dụng hệ thống cũ, dữ liệu thường được hiển thị riêng lẻ trên từng máy hoặc lưu trữ phân tán, gây khó khăn trong quá trình tổng hợp và phân tích. Việc kết nối các nguồn dữ liệu vào một hệ thống tập trung giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi lịch sử hoạt động, đồng thời so sánh hiệu suất giữa các giai đoạn sản xuất.

Thông qua việc ứng dụng thiết bị điều khiển, bộ truyền động và giao diện vận hành của Bosch Rexroth, Nam Hải Engineering xây dựng các hệ thống có khả năng trao đổi dữ liệu, cho phép đội ngũ kỹ thuật giám sát trạng thái nhiều thiết bị trên cùng một nền tảng.

Đáng chú ý, doanh nghiệp không nhất thiết phải thay thế toàn bộ hệ thống hiện có trong một lần. Quá trình hiện đại hóa có thể bắt đầu bằng việc thu thập dữ liệu trên một số thiết bị được lựa chọn, sau đó từng bước bổ sung công cụ giám sát hoặc nâng cấp hệ thống điều khiển theo nhu cầu phát triển.

Chia sẻ về định hướng này, ông Lê Văn Hải, Tổng Giám đốc Bosch Rexroth Việt Nam cho biết: “Một công nghệ tiên tiến chỉ thực sự tạo ra giá trị khi giải quyết được nhu cầu của thị trường địa phương. Tại Bosch Rexroth, chúng tôi kết hợp nền tảng công nghệ toàn cầu với chuyên môn và kinh nghiệm thực tế của các đối tác trong nước để mang lại những giá trị thiết thực cho doanh nghiệp tại Việt Nam”.

Hướng tới tối ưu năng lượng và số hóa hệ thống thủy lực

Bên cạnh khả năng giám sát, dữ liệu vận hành còn hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá mức tiêu thụ năng lượng của máy móc. Thông tin về mức tải và thời gian hoạt động giúp đội ngũ kỹ thuật nhận diện những thời điểm thiết bị tiêu thụ nhiều năng lượng hoặc vận hành chưa phù hợp với nhu cầu sản xuất thực tế.

Các công nghệ điều khiển và truyền động được giới thiệu tại triển lãm cho phép điều chỉnh tốc độ, chuyển động và công suất theo từng nhiệm vụ, giúp nhà máy linh hoạt hơn thay vì duy trì một chế độ vận hành cố định trong mọi điều kiện sản xuất.

Một điểm đáng chú ý khác là việc mở rộng ứng dụng số hóa đối với các thiết bị thủy lực. Theo giới thiệu của Bosch Rexroth, một số thiết bị thủy lực hiện nay có khả năng truyền dữ liệu vận hành, phát cảnh báo khi xuất hiện điều kiện bất thường và được điều chỉnh thông qua phần mềm.

Nam Hải Engineering tích hợp thiết bị thủy lực với bộ điều khiển và phần mềm, qua đó cho phép các thành phần được theo dõi trong cùng một hệ thống. Đội ngũ kỹ thuật cũng trực tiếp trao đổi, đánh giá đặc điểm máy móc, điều kiện vận hành và yêu cầu bảo trì để đề xuất cấu hình phù hợp với nhu cầu của từng nhà máy.

Từ tự động hóa thiết bị đến nhà máy kết nối

Những công nghệ được giới thiệu tại VIMF Bắc Ninh 2026 phản ánh xu hướng phát triển của tự động hóa công nghiệp, trong đó trọng tâm không chỉ là điều khiển từng máy móc riêng lẻ mà còn hướng tới kết nối toàn hệ thống, khai thác dữ liệu phục vụ quá trình giám sát và ra quyết định kỹ thuật.

Với nền tảng công nghệ của Bosch Rexroth, Nam Hải Engineering tham gia thiết kế, tích hợp hệ thống cho cả các dự án hiện đại hóa nhà máy và lắp đặt mới. Phương án triển khai được xây dựng dựa trên nhu cầu sản xuất, cơ sở hạ tầng hiện có và kế hoạch đầu tư của từng doanh nghiệp.

Tại triển lãm, khách tham quan có thể gặp gỡ Bosch Rexroth và Nam Hải Engineering tại gian hàng 879 để tìm hiểu các công nghệ trưng bày, đồng thời trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia kỹ thuật về nhu cầu tự động hóa, kết nối và hiện đại hóa nhà máy.