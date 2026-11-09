Phiên bản di động của pháo phòng không ZAK-30 Citadel tương đương Skynex?

Tập đoàn công nghệ nhà nước Nga Rostec đã giới thiệu phiên bản di động của tổ hợp pháo phòng không ZAK-30 Citadel. Thông tin này được đăng tải trên trang web chính thức của đơn vị.

Trong phiên bản cải tiến mới, module chiến đấu ZAK-30 Citadel cùng với radar và khí tài ngắm bắn quang điện tử được gắn trên khung gầm xe tải việt dã 6x6 với cabin bọc thép và chân chống thủy lực có thể thu vào nhằm giữ ổn định trong quá trình bắn.

Phần phía sau, nơi vốn là thùng xe được trang bị một tháp pháo điều khiển từ xa với pháo tự động, đi kèm cột ăng ten với module quang điện tử và trạm radar dò tìm mục tiêu.

Theo nhà phát triển, điều này sẽ cho phép tổ hợp nhanh chóng cơ động tới những địa điểm khác nhau cần được bảo vệ khỏi mối đe dọa trên không. Việc tạo ra phiên bản di động của hệ thống Citadel cũng mở rộng khả năng của những nhóm hỏa lực cơ động.

Trước đây, Tập đoàn Rostec chỉ trình diễn ZAK-30 Citadel ở phiên bản cố định để phòng thủ điểm, bảo vệ những mục tiêu cụ thể. Vũ khí chính của tổ hợp là một khẩu pháo tự động 30 mm, có khả năng bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa hành trình.

Một yếu tố quan trọng của ZAK-30 Citadel nằm ở việc được trang bị những loại đạn dược chuyên dụng có thể lập trình với khả năng kích nổ theo kiểm soát.

Hệ thống điều khiển hỏa lực sẽ tính toán điểm kích nổ tối ưu và lập trình cho quả đạn phát nổ gần mục tiêu, tạo ra một đám mây mảnh vụn để tăng xác suất tiêu diệt đối tượng.

Để phát hiện mục tiêu, hệ thống được trang bị trạm radar và tổ hợp quang điện tử với kênh hồng ngoại và ánh sáng nhìn thấy. Theo dữ liệu công khai, phạm vi phát hiện đối với UAV dạng máy bay lên tới 2 km, và cự ly phá hủy hiệu quả ở mức 1 - 1,3 km.

Về vũ khí mà ZAK-30 Citadel được mang ra so sánh, Skynex là một hệ thống phòng không tầm ngắn dạng module được thiết kế để chống lại máy bay không người lái, tên lửa hành trình, trực thăng và máy bay ở độ cao thấp.

Khẩu đội tiêu chuẩn bao gồm 4 bệ pháo 35 mm. Những khẩu pháo này có khả năng bắn với tốc độ lên đến 1.000 viên đạn mỗi phút với đạn dược có thể lập trình thời gian nổ nhằm tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu.

Module chiến đấu của hệ thống Skynex cũng có thể đặt cố định hoặc gắn trên khung gầm xe bọc thép bánh lốp nhằm nâng cao mức độ cơ động cho tổ hợp vũ khí.

Skynex là một hệ thống phòng không được đánh giá rất cao về hiệu quả, nhưng chi phí cho mỗi tổ hợp cực kỳ đắt đỏ, lên tới 200 triệu USD, nếu ZAK-30 Citadel do Nga chế tạo đạt được hiệu quả tương đương sẽ là kỳ tích vì giá thành của nó rẻ hơn rất nhiều.