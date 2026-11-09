Thiếu nữ 17 tuổi bị nhà xe cho xuống giữa đường, hoảng loạn lúc nửa đêm ở Quảng Ngãi, sự thật phía sau khiến nhiều người xót xa

Theo Công an tỉnh Quảng Ngĩ, đêm 5/11, rạng sáng 6/11, Công an xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một bé gái đi lạc trong tình trạng hoảng loạn tại khu vực thôn Hà Trung, xã Sơn Tịnh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã đưa em về trụ sở để chăm sóc, động viên tinh thần và xác minh thông tin cá nhân.

Hồ trợ cháu T. lên xe về với gia đình. Ảnh: CA.↵

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Sơn Tịnh nhanh chóng phối hợp với Công an phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh xác định bé gái là Đ.T.K.T. (SN 2009), trú tại phường Bình Minh.

Theo xác minh, T. mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện sống cùng ông bà ngoại đã lớn tuổi. Em đang làm thuê tại một công ty ở TP Hải Phòng. Khi hay tin ông bà ngoại đau ốm, T. bắt xe khách từ Hải Phòng về quê thăm người thân. Tuy nhiên, do hết tiền trong quá trình di chuyển, em bị nhà xe cho xuống tại địa phận tỉnh Quảng Ngãi.

Nắm được hoàn cảnh khó khăn của em, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Tịnh đã quyên góp, hỗ trợ một khoản kinh phí để em tiếp tục hành trình về quê. Đồng thời, đơn vị bố trí phương tiện đưa T. đến bến xe khách, tạo điều kiện để em trở về địa phương đoàn tụ với gia đình.