Công cụ quan trọng trong chiến lược xúc tiến du lịch Việt Nam ra thế giới

Giao diện website quảng bá du lịch quốc gia "vietnam.travel" được thiết kế hiện đại, dễ nhìn, giàu tiện ích giúp du khách quốc tế dễ dàng hơn trong việc lựa chọn điểm đến. (Ảnh chụp màn hình)

Từ câu chuyện lượt truy cập vietnam.travel vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á...

Với thông điệp "Việt Nam của bạn, trải nghiệm của bạn", website quảng bá du lịch quốc gia với tên gọi "vietnam.travel" truyền tải cho du khách những thông tin cần thiết trong hành trình khám phá Việt Nam - đất nước với nền văn hóa lâu đời, những thành phố sôi động, phong cảnh ngoạn mục cùng những trải nghiệm khó quên.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, dữ liệu từ Similarweb - chuyên trang xếp hạng website toàn cầu vừa công bố cho thấy, trong tháng 10/2026, "vietnam.travel" ghi nhận 367.050 lượt truy cập trên phạm vi toàn cầu, tăng 19,4% so với tháng trước.

Trong khi đó, website quảng bá du lịch Thái Lan "tourismthailand.org" đạt 338.308 lượt truy cập, giảm 20,02%. Đứng đầu khu vực là "visitsingapore.com" của Singapore với 423.953 lượt truy cập, tăng 5,57% so với tháng trước.

Không chỉ tăng về lượng truy cập, "vietnam.travel" còn ghi nhận các chỉ số tương tác tích cực. Theo đó, thời lượng truy cập trung bình đạt 53 giây/lượt, cao hơn mức 44 giây của Singapore và 43 giây của Thái Lan.

Thời lượng truy cập trung bình "vietnam.travel" đạt 53 giây/lượt, cao hơn mức 44 giây của Singapore và 43 giây của Thái Lan.

Số trang xem trung bình của "vietnam.travel" đạt 1,92 trang/lượt, so với 1,63 trang của Singapore và 1,76 trang của Thái Lan. Đáng chú ý, tỷ lệ truy cập từ nước ngoài của "vietnam.travel" đạt 90,6%, cao hơn Singapore với 86% và Thái Lan với 62%.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhận định, kết quả này ghi nhận sức hút ngày càng tăng của du lịch Việt Nam trên môi trường số. Đồng thời, cho thấy hiệu quả bước đầu của quá trình đổi mới, nâng cấp vietnam.travel trở thành nền tảng quảng bá, xúc tiến và kết nối dịch vụ du lịch toàn diện dành cho du khách quốc tế.

Trên cơ sở kế thừa hệ thống thông tin hiện có, "vietnam.travel" đang được định hướng nâng cấp đồng bộ về nội dung, giao diện và công nghệ, chuyển từ website chủ yếu giới thiệu điểm đến sang nền tảng tương tác, kết nối và hỗ trợ du khách trong toàn bộ hành trình du lịch.

Việc nâng cấp "vietnam.travel" được triển khai theo từng giai đoạn, ưu tiên đưa vào khai thác các chức năng đã hoàn thiện, bảo đảm yêu cầu kết nối, kiểm thử và vận hành. Các dịch vụ mở rộng tiếp tục được hoàn thiện gắn với tiến độ kết nối đối tác, chuẩn hóa dữ liệu, quy trình xử lý yêu cầu.

... đến nỗ lực quảng bá du lịch Việt ra thị trường quốc tế một cách hiệu quả

Một trong những thay đổi nổi bật của quá trình đổi mới cách thức hoạt động của "vietnam.travel" là việc mở rộng từ website chủ yếu sử dụng tiếng Anh lên 11 ngôn ngữ, bao gồm: Anh, Nhật, Trung, Hàn, Pháp, Đức, Nga, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hindi và Thái.

Trung tâm Thông tin du lịch cho rằng, việc bổ sung 10 ngôn ngữ giúp "vietnam.travel" tiếp cận sâu hơn các thị trường khách quốc tế, giảm rào cản ngôn ngữ và mở rộng khả năng quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam.

Cũng từ sự thay đổi này, nội dung được phát triển đa dạng hơn với hình ảnh, video và thuyết minh đa phương tiện, tập trung vào các giá trị nổi bật như thiên nhiên, văn hóa, di sản, biển đảo, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đặc sắc.

Điểm khác biệt trong chiến lược nâng cấp "vietnam.travel" là sự tích hợp thông tin quảng bá với các tiện ích và dịch vụ du lịch thực tế. Du khách sẽ có thể tìm kiếm tour, vé máy bay, khách sạn, dịch vụ nghỉ dưỡng, eSIM, vé tham quan, vui chơi, sân golf và vận chuyển; lựa chọn dịch vụ, gửi yêu cầu đặt và thanh toán trực tuyến thông qua các kết nối được tích hợp trên nền tảng. Các tiện ích về đặc sản địa phương, hướng dẫn viên và dịch vụ hỗ trợ du lịch cũng từng bước được phát triển, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ phục vụ du khách.

Đáng chú ý, công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ được tích hợp nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ và cá nhân hóa trải nghiệm. Du khách có thể sử dụng công cụ dịch hội thoại trực tiếp, tìm kiếm thông tin, nhận tư vấn và gợi ý hành trình, tra cứu dịch vụ phù hợp với nhu cầu, đồng thời, được hỗ trợ kiểm tra thông tin trước khi gửi yêu cầu đặt dịch vụ.

Với định hướng này, "vietnam.travel" không chỉ là kênh cung cấp thông tin về điểm đến mà còn từng bước trở thành cầu nối giữa du khách quốc tế với địa phương, doanh nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch Việt Nam. Qua đó, nền tảng vừa hỗ trợ du khách từ khâu tìm hiểu, lựa chọn điểm đến đến đặt dịch vụ và tổ chức chuyến đi, vừa tạo thêm kênh để các địa phương, doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, tiếp cận trực tiếp thị trường quốc tế.

Các hoạt động quản lý dữ liệu, kết nối đối tác và xử lý giao dịch được thực hiện thông qua các phân hệ nghiệp vụ dùng chung của nền tảng Quản trị và Kinh doanh du lịch, hướng tới bảo đảm thông tin đặt dịch vụ, thanh toán và trạng thái thực hiện được quản lý thống nhất.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng mạnh mẽ trên môi trường số, việc "vietnam.travel" vươn lên vị trí thứ 2 Đông Nam Á về lượt truy cập trên phạm vi toàn cầu là dấu mốc đáng ghi nhận. Cùng với định hướng mở rộng ngôn ngữ, ứng dụng AI và tích hợp dịch vụ, "vietnam.travel" được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng trong chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng nhận diện thương hiệu và thu hút ngày càng nhiều khách quốc tế đến Việt Nam.

Trên cơ sở kế thừa hệ thống thông tin hiện có, "vietnam.travel" đang được định hướng nâng cấp đồng bộ về nội dung, giao diện và công nghệ, chuyển từ website chủ yếu giới thiệu điểm đến sang nền tảng tương tác, kết nối và hỗ trợ du khách trong toàn bộ hành trình du lịch.