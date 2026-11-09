Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe được tích hợp trên VNeTraffic
Phòng CSGT Công an TP. Bắc Ninh thông báo về tiện ích tự động cảnh báo hết hạn giấy phép lái xe trên ứng dụng VNeTraffic. Người có tài khoản định danh mức 2 sẽ nhận thông báo nhiều lần trước khi bằng hết hạn. Người dân được khuyến khích cài đặt ứng dụng và liên kết với VNeID để sử dụng bằng lái điện tử tiện lợi hơn.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/cong-an-phat-thong-bao-quan-trong-lien-quan-den-giay-phep-lai-xe-duoc-tich-hop-tren-vnetraffic-d37354.html