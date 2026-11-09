Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe được tích hợp trên VNeTraffic

Trước thông tin nhiều quốc gia khuyến nghị người dân chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ đầu khi xảy ra tình huống khẩn cấp, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cảnh báo việc chia sẻ thiếu bối cảnh, suy diễn thành dấu hiệu chiến tranh, thảm họa sắp xảy ra có thể gây hoang mang và dẫn đến tình trạng mua gom hàng hóa không cần thiết.