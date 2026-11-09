Điều tra độc lập về nghi vấn do thám liên quan đến CEO Jensen Huang: Cổ phiếu Nvidia chao đảo

Nvidia đang tiến hành điều tra độc lập sau khi xuất hiện cáo buộc CEO Jensen Huang có quan hệ tình cảm với một người được cho là gián điệp Trung Quốc, khiến cổ phiếu công ty lao dốc trên thị trường chứng khoán.

Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh giữa lúc công ty điều tra nghi vấn liên quan đến CEO Jensen Huang và cáo buộc do thám. Ảnh: FT

Cổ phiếu của Nvidia đã sụt giảm đáng kể sau khi công ty công bố mở cuộc điều tra độc lập về cáo buộc liên quan đến CEO Jensen Huang. Theo đó, ông Huang bị nghi ngờ có mối quan hệ tình cảm với một người được cho là gián điệp Trung Quốc, khiến giới đầu tư lo ngại về rủi ro an ninh và uy tín của tập đoàn.

Thông tin này đã tạo ra làn sóng chấn động trên thị trường công nghệ, khi Nvidia là một trong những nhà sản xuất chip hàng đầu thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và bán dẫn. Việc điều tra được tiến hành nhằm làm rõ các cáo buộc và đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quản trị của công ty.

Phía Nvidia chưa đưa ra bình luận chi tiết về vụ việc, chỉ xác nhận đang hợp tác với các cơ quan chức năng để làm rõ sự việc. Trong khi đó, các nhà phân tích nhận định diễn biến này có thể gây áp lực lên giá cổ phiếu trong ngắn hạn, đồng thời ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Câu chuyện bắt nguồn từ những thông tin tình báo của Mỹ, cho rằng mối quan hệ cá nhân giữa CEO Nvidia và nghi phạm gián điệp Trung Quốc có thể tạo ra nguy cơ rò rỉ thông tin nhạy cảm về công nghệ cao. Đây là vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh căng thẳng thương mại và an ninh mạng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Việc Nvidia chủ động mở cuộc điều tra độc lập được xem là bước đi nhằm trấn an nhà đầu tư và đối tác, đồng thời thể hiện cam kết tuân thủ các quy định pháp luật và bảo vệ an ninh thông tin. Tuy nhiên, quá trình điều tra có thể kéo dài và gây ra nhiều biến động trên thị trường cổ phiếu công nghệ.

Trong bối cảnh ngành công nghệ đang chịu nhiều áp lực từ các yếu tố địa chính trị, sự việc này càng làm nổi bật tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro và minh bạch trong hoạt động của các tập đoàn lớn. Giới chuyên gia cũng cảnh báo các doanh nghiệp cần tăng cường kiểm soát nội bộ để tránh những rủi ro tương tự trong tương lai.