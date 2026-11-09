Bộ Công Thương phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026. Ảnh minh hoạ.

Điều 1 của quyết định nêu rõ, phê duyệt khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời năm 2026.

Mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho loại hình nhà máy điện mặt trời quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 09/2025/TT-BCT theo khu vực miền Bắc, khu vực miền Trung và khu vực miền Nam như sau:

Đối với loại hình nhà máy điện mặt trời không sử dụng hệ thống pin lưu trữ năng lượng (đồng/kWh):

Đối với điện mặt trời mặt đất, mức giá tại miền Bắc là 1.591,02 đồng/kWh, miền Trung là 1.293,17 đồng/kWh và miền Nam là 1.104,32 đồng/kWh.

Đối với điện mặt trời nổi, mức giá tại miền Bắc là 1.939,74 đồng/kWh, miền Trung là 1.560,63 đồng/kWh và miền Nam là 1.340,21 đồng/kWh.

Đối với loại hình nhà máy điện mặt trời sử dụng kết hợp hệ thống pin lưu trữ năng lượng (đồng/kWh):

Đối với điện mặt trời mặt đất, mức giá tại miền Bắc là 1.813,48 đồng/kWh, miền Trung là 1.469,90 đồng/kWh và miền Nam là 1.254,97 đồng/kWh.

Đối với điện mặt trời nổi, mức giá tại miền Bắc là 2.120,31 đồng/kWh, miền Trung là 1.703,21 đồng/kWh và miền Nam là 1.461,39 đồng/kWh.

Các thông số của hệ thống pin lưu trữ năng lượng (hệ thống pin tích trữ) được sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện loại hình nhà máy điện mặt trời có hệ thống pin lưu trữ năng lượng như sau:

Công suất: Tối thiểu 10% công suất của nhà máy điện mặt trời. Thời gian lưu trữ/xả: 02 giờ.