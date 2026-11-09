Dinh dưỡng và hồi phục cho các môn thể thao sức bền, sức mạnh

Buổi tập huấn có sự tham dự trực tiếp của khoảng 200 đại biểu là vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ chuyên môn, cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý đến từ nhiều môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic. Chương trình đồng thời được kết nối trực tuyến qua nền tảng Zoom Webinar tới các trung tâm huấn luyện thể thao và công chúng quan tâm đến thể thao.

Trực tiếp chia sẻ tại chương trình là hai chuyên gia của Herbalife toàn cầu: Tiến sĩ Luigi Gratton - Phó Chủ tịch Văn phòng Sức khỏe và thể chất, Chủ tịch Ban cố vấn Dinh dưỡng Herbalife, và Tiến sĩ Krissy Ladner - Giám đốc phụ trách Thành tích thể thao và giáo dục dinh dưỡng Herbalife.

Đồng hành còn có HLV Josh Tuerpe - Giám đốc Vận hành kiêm HLV cấp cao về hiệu suất thể thao tại Proactive Sports Performance (Mỹ), đối tác chuyên môn của Herbalife, với các ví dụ ứng dụng thực tiễn về thể lực và hồi phục.

Chuyên gia dinh dưỡng của Herbalife phổ biến nhiều kiến thức hữu ích cho các học viên là huấn luyện viên, vận động viên...

Xuất phát từ quan điểm không có công thức dinh dưỡng chung cho mọi vận động viên, các diễn giả đã phân tích sự khác biệt trong ưu tiên dinh dưỡng và hồi phục giữa các nhóm môn sức mạnh, sức bền, đồng đội và vận động ngắt quãng, từ ngày tập đến ngày thi đấu; giới thiệu tới học viên “đĩa ăn thành tích” cho ngày tập nhẹ, vừa và nặng.

Bên cạnh đó, chương trình đề cập đến lộ trình bù nước thực tế theo hướng dẫn của Đại học Y học Thể thao Hoa Kỳ (ACSM), an toàn thực phẩm bổ sung và phòng, chống doping, cùng chuyên đề “Hồi phục tốt hơn, thi đấu tốt hơn” do HLV Josh Tuerpe dẫn dắt, với các phương pháp hồi phục chủ động và thụ động.

Ở phần thực hành, học viên xây dựng kế hoạch nạp năng lượng cho môn thể thao của mình và kế hoạch hồi phục cho ngày trước, trong và sau thi đấu.

Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia Vũ Văn Thắng phát biểu tại sự kiện

Ban tổ chức, chuyên gia trao bằng chứng nhận khóa học cho các học viên

Ông Trần Văn Mạnh - Tổng Thư Ký Ủy ban Olympic Việt Nam (VOC) đánh giá trong thể thao thành tích cao hiện đại, khoa học dinh dưỡng và hồi phục giữ vai trò then chốt đối với sự phát triển của vận động viên. Buổi tập huấn là một trong những nỗ lực liên tục của VOC nhằm chuẩn bị nền tảng thể lực tốt nhất cho các đội tuyển trước các giải đấu quốc tế.

“Chúng tôi đánh giá cao sự đồng hành bền bỉ của Herbalife. Những chia sẻ từ các chuyên gia quốc tế đã giúp đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên và y bác sĩ thể thao Việt Nam cập nhật xu hướng khoa học thể thao hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện”, đại diện VOC nhấn mạnh.

Ông Vũ Văn Thắng - Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, bày tỏ doanh nghiệp tự hào tiếp tục đồng hành cùng VOC trong các hoạt động nâng cao năng lực chuyên môn cho thể thao nước nhà, kể từ khi đôi bên chính thức hợp tác từ năm 2012.

Bên cạnh việc cung cấp sản phẩm dinh dưỡng cho hơn 1.000 lượt vận động viên xuất sắc do VOC đề cử, Herbalife mong muốn mang đến những kiến thức và kinh nghiệm quốc tế thiết thực mà huấn luyện viên và đội ngũ chuyên môn có thể ứng dụng ngay trong công việc hằng ngày, góp phần vào sự phát triển bền vững của thể thao Việt Nam.

Chương trình hợp tác này cũng phù hợp với cam kết nuôi dưỡng sức khỏe và thể chất của con người và cộng đồng tại Việt Nam.