Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo vào phát thanh và truyền hình

Toàn cảnh buổi toạ đàm

Tọa đàm đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về xu hướng ứng dụng AI, những thành tựu công nghệ mới cũng như cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi số, phát triển ngành phát thanh, truyền hình và công nghiệp nghe nhìn.

Chia sẻ tại toạ đàm, các chuyên gia cho biết AI đang chuyển dần từ giai đoạn nghiên cứu, phát triển sang giai đoạn ứng dụng và triển khai trong thực tiễn.

Các mô hình ngày càng được hoàn thiện về mặt kỹ thuật, không chỉ có khả năng xử lý thông tin mà còn có thể trực tiếp thực hiện các tác vụ. Quá trình phát triển này đã trải qua nhiều giai đoạn, từ tiền huấn luyện, hậu huấn luyện, tăng cường năng lực cho mô hình đến phát triển khả năng suy luận.

Trung Quốc hiện sở hữu nhiều nền tảng và công cụ hỗ trợ tạo sinh hình ảnh, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận và khai thác công nghệ.

Với mô hình AI đa phương thức, các mô hình hiện nay có khả năng tiếp nhận và xử lý đồng thời nhiều loại dữ liệu như văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. Thông qua việc kết hợp các nguồn dữ liệu này, AI có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ phức tạp hơn.

Chẳng hạn, các mô hình có thể phân tích tài liệu, tìm kiếm và truy xuất thông tin, phân tích nội dung video có thời lượng dài cũng như hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ chuyên sâu.

Đối với ngành phát thanh, truyền hình, công nghệ này có thể được ứng dụng trong giám sát truyền thông, phân tích nội dung và kiểm duyệt nội dung. Đây là những lĩnh vực đòi hỏi khả năng nhận diện, phân tích nhiều loại dữ liệu khác nhau, do đó rất cần đến năng lực xử lý đa phương thức của AI.

Buổi khảo sát tại Công ty Khoa học Kỹ thuật Zooxer

Cũng trong khuôn khổ Khóa tập huấn, các học viên đã có cơ hội tham quan khảo sát tại Công ty Khoa học Kỹ thuật Zooxer. Zooxer chuyên phát triển và sản xuất các thiết bị robot quay phim và giải pháp tự động hóa truyền hình chuyên nghiệp.

Hiện nay, Trung Quốc cũng như nhiều quốc gia khác, hoạt động ghi hình và sản xuất các chương trình truyền hình, tin tức, thể thao và giải trí chủ yếu được thực hiện bởi đội ngũ nhân sự vận hành máy quay và các thiết bị chuyên dụng.

Đại diện công ty Yanwei Zheng cho biết cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ tự động hóa và robot thông minh, phương thức sản xuất nội dung truyền hình và điện ảnh đang có những thay đổi đáng kể.

Các học viên tham gia chương trình khảo sát

Việc ứng dụng robot không chỉ giúp giảm bớt sức lao động của con người mà còn nâng cao tính linh hoạt, độ chính xác và hiệu quả trong quá trình sản xuất.

Công ty hiện tập trung phát triển các giải pháp công nghệ, đưaứng dụng robot để hỗ trợ và thay thế con người trong các công việc vận hành, ghi hình.

Theo ông Yanwei Zheng, robot có thể đảm nhiệm những thao tác đòi hỏi độ chính xác cao, tốc độ nhanh hoặc khả năng di chuyển linh hoạt, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nhân lực vận hành trực tiếp.

Học viên có cơ hội trải nghiệm thực tại công ty

Bên cạnh đó là kết hợp công nghệ đồ họa ảo với hình ảnh thực tế. Giải pháp này cho phép tích hợp các yếu tố đồ họa kỹ thuật số vào không gian hình ảnh thực, tạo nên những sản phẩm hình ảnh sinh động, chân thực và có tính tương tác cao hơn.

Thông qua hai định hướng này, công ty mong muốn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và hiện đại hóa hoạt động sản xuất trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và truyền thông.

Tại chương trình, các học viên đã có cơ hội trực tiếp tham quan, quan sát và trải nghiệm thực tế các sản phẩm, thiết bị công nghệ và hệ thống robot do công ty nghiên cứu, phát triển.

Thông qua hoạt động giới thiệu, trình diễn và hướng dẫn vận hành của đội ngũ chuyên gia, học viên tham gia khoá học được tìm hiểu cụ thể hơn về nguyên lý hoạt động, tính năng kỹ thuật cũng như khả năng ứng dụng của robot và công nghệ AI trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và sản xuất nội dung số.

Đặc biệt, việc được trực tiếp tương tác và trải nghiệm các thiết bị đã giúp học viên có cái nhìn trực quan, sinh động hơn về những thành tựu công nghệ hiện đại, đồng thời hiểu rõ hơn vai trò của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo trong việc đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.

Đây cũng là dịp để các học viên kết nối những kiến thức đã được tiếp cận với thực tiễn ứng dụng tại doanh nghiệp, mở rộng tư duy, cập nhật xu hướng công nghệ mới và tích lũy thêm kinh nghiệm phục vụ công việc chuyên môn trong thời gian tới.