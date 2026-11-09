Siêu máy tính dự đoán tỷ số trận U23 Việt Nam - U23 Thái Lan

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thuộc khuôn khổ giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.

Trận đấu rất đáng xem này diễn ra vào lúc 19h ngày 10/11/2026 trên Sân vận động Pleiku, tỉnh Gia Lai và được Trực tiếp trên: Hệ thống của FPT Play và kênh VTV6.

Dẫn dắt U23 Việt Nam sẽ là trợ lý Đinh Hồng Vinh do HLV Kim Sang-sik bận làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia.

U23 Việt Nam gồm nhiều gương mặt từng dự ASIAD 20 (Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Quốc Toản).

Ngoài ra còn có 3 cầu thủ Việt kiều: Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

Trong khi đó, U23 Thái Lan được dẫn dắt bởi HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul với danh sách 23 cầu thủ gồm nhiều nhân tố trẻ nổi bật như Paripan Wongsa, Jehhanafee Mamah và Worawut Noisri.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, U23 Việt Nam thắng 3, hòa 1 và thua 1 trước Thái Lan; tuy nhiên trong lần chạm trán gần nhất vào ngày 28/3/2026 tại CFA Team China, U23 Việt Nam đã để thua 0-1.

Theo Siêu máy tính Chat GPT, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Thái Lan với tỷ số 2-1, qua đó khởi đầu thuận lợi ở giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026.