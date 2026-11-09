Tổ chức diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng năm 2026

Cuộc “Diễn tập thực chiến bảo đảm an ninh mạng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026”, được tổ chức trên môi trường mạng mô phỏng của nền tảng diễn tập (Cyber Range). Bộ phận kỹ thuật sẽ tạo lập các tình huống tấn công theo kịch bản được phê duyệt; các đội tham gia có nhiệm vụ tiếp nhận tình huống, phân tích dấu hiệu, thực hành ứng cứu, khôi phục hệ thống và báo cáo theo kịch bản.

Cuộc diễn tập dự kiến được tổ chức trong 2 ngày vào tháng 11-2026, tại Hội trường Công an thành phố Hà Nội, số 87 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam.

36 cán bộ phụ trách trực tiếp công tác quản trị, vận hành, bảo vệ hệ thống thông tin hoặc làm nhiệm vụ ứng cứu sự cố của các sở, ban, ngành thành phố và một số doanh nghiệp viễn thông - công nghệ trên địa bàn thành phố sẽ được chia thành 6 đội diễn tập (mỗi đội 6 thành viên, gồm cán bộ của 2 cơ quan, đơn vị). Mỗi đội cử 1 đội trưởng làm đầu mối nhận lệnh, báo cáo, đề nghị hỗ trợ và gửi kiến nghị về kết quả trong quá trình diễn tập.

Công an thành phố phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) và Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) thống nhất nền tảng, nội dung và hỗ trợ chuyên môn phục vụ cuộc diễn tập.

Theo chương trình dự kiến, ngày thứ nhất, các lực lượng tham gia được tập huấn, phổ biến nội quy, hướng dẫn sử dụng nền tảng, kiểm tra kỹ thuật và tổng duyệt. Ngày thứ hai tổ chức khai mạc, diễn tập chính thức, đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm và bế mạc.

Nội dung kịch bản tập trung vào các tình huống phát hiện xâm nhập, xử lý mã độc, khai thác lỗ hổng bảo mật và nguy cơ gián đoạn dịch vụ trong môi trường mô phỏng; gắn hoạt động xử lý kỹ thuật với yêu cầu bảo vệ dữ liệu và duy trì hoạt động của hệ thống.

Thông qua các tình huống thực chiến, Ban Tổ chức sẽ đánh giá kỹ năng chuyên môn của các đội, đồng thời kiểm tra năng lực chỉ huy, điều phối, phối hợp giữa lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, cán bộ quản trị hệ thống và đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật trong quá trình tiếp nhận thông tin, báo cáo và xử lý sự cố.

Việc tổ chức diễn tập phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định; tình huống sát với nguy cơ thực tế và đặc điểm hệ thống thông tin của thành phố. Công tác đánh giá không chỉ dựa trên kết quả trả lời câu hỏi trên hệ thống mà phải chú trọng kỹ năng thực hành, khả năng phối hợp và xử lý tình huống của các lực lượng.

Đặc biệt, toàn bộ hoạt động kỹ thuật được thực hiện trong môi trường mô phỏng, cách ly với các hệ thống thông tin đang vận hành; chỉ sử dụng dữ liệu giả lập hoặc dữ liệu đã được xử lý, được phép sử dụng. Các lực lượng phải chấp hành nghiêm quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý tài liệu và bảo mật dữ liệu liên quan đến cuộc diễn tập.

Kết quả diễn tập được đánh giá theo 5 nhóm nội dung gồm: Phát hiện và phân tích sự cố; lựa chọn, thực hiện biện pháp xử lý; khôi phục và kiểm tra hệ thống; chỉ huy, phối hợp và thực hiện chế độ thông tin báo cáo; việc chấp hành, áp dụng các quy trình và nội quy.