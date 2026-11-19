Thủy Tiên từng là một trong những ca sĩ có sức hút lớn của showbiz Việt. Những ca khúc gắn với tên tuổi cô từng được đông đảo khán giả yêu thích, nhưng nhiều năm qua, nữ ca sĩ lại chọn cuộc sống khá kín tiếng, hạn chế hoạt động nghệ thuật và ít chia sẻ trên mạng xã hội. Chính sự vắng mặt kéo dài ấy khiến người hâm mộ không khỏi nhớ nhung, thậm chí mong cô trở lại âm nhạc.

Khi Thủy Tiên có những tương tác trở lại trên trang cá nhân, điều đáng mừng không chỉ nằm ở những nội dung cô chia sẻ, mà còn ở việc khán giả vẫn dành tình cảm cho vợ Công Vinh. Những lời nhắn như mong chị trở lại, nhớ giọng hát của chị hay đơn giản là hỏi thăm cuộc sống cho thấy sự quan tâm ấy chưa hề mất đi. Thủy Tiên vẫn có một lượng người yêu mến rất lớn, luôn chờ đợi cô.

Thủy Tiên trực tiếp lên tiếng trước tin đồn chia tay Công Vinh cho thấy cô đã đúng khi không để khoảng cách với người hâm mộ ngày càng lớn. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, khi một tài khoản bình luận rằng Công Vinh và Thủy Tiên đã chia tay, nữ ca sĩ không chọn cách bỏ qua mà trực tiếp trả lời: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”. Câu đáp ngắn gọn, hài hước nhưng tạo ra sự chú ý. Thủy Tiên không cần viết một bài dài để giải thích chuyện riêng tư, cũng không biến câu chuyện thành cuộc tranh luận căng thẳng. Cô chọn cách phản hồi trực tiếp, nhẹ nhàng trước một thông tin mà bản thân cho rằng không đúng.

Với người nổi tiếng, im lặng đôi khi là cách bảo vệ cuộc sống riêng, nhưng không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Khi những tin đồn xuất hiện ngay dưới bài đăng cá nhân, việc chủ động phản hồi cũng là cách để người nghệ sĩ giữ sự kết nối với khán giả, tránh để những suy diễn thiếu căn cứ tiếp tục lan rộng. Quan trọng hơn, cách Thủy Tiên trả lời cho thấy cô không né tránh người hâm mộ, cũng không xem những tương tác trên mạng xã hội là điều phiền toái.

Sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả vốn không chỉ được tạo nên bởi sân khấu. Một câu trả lời, một lời cảm ơn hoặc một khoảnh khắc tương tác cũng đủ khiến người hâm mộ cảm thấy họ vẫn được quan tâm. Với Thủy Tiên, điều này càng có ý nghĩa sau quãng thời gian dài cô gần như đứng ngoài nhịp sống sôi động của showbiz.

Bà xã Công Vinh gần đây còn có hai đợt in sách với tổng cộng 4.000 quyển để gửi tặng khán giả. Đó cũng là một cách Thủy Tiên đáp lại tình cảm của những người vẫn dõi theo mình.