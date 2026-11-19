Ngày Văn hoá Việt Nam

Sáng 19/11, hệ thống HanoiGo chính thức mở cổng đăng ký vé miễn phí tham dự chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Chỉ sau 8 phút, toàn bộ số vé phân phối qua hình thức trực tuyến đã được đăng ký hết, cho thấy sự quan tâm lớn của công chúng đối với sự kiện.

Một khán giả tên Mai (Hà Nội) có mặt chờ đăng ký từ 9h sáng cho biết rất tiếc nuối khi không lấy được vé. Yêu thích nhiều nghệ sĩ tham gia biểu diễn, chị đã nhờ cả người thân và bạn bè cùng truy cập hệ thống đăng ký nhưng vẫn không thành công.

Sơ đồ chỗ ngồi concert "Muôn sắc Việt Nam". Ảnh: BTC

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra lúc 20h ngày 24/11 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả. Hà Nội dành hơn 38.000 vé miễn phí cho công chúng thông qua nhiều hình thức phân phối, trong đó có đăng ký trực tuyến.

Sức hút của “Muôn sắc Việt Nam” còn đến từ sự góp mặt của hơn 30 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ. Chương trình quy tụ những giọng ca gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh cùng các nghệ sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Erik và Phương Mỹ Chi.

Điểm nhấn của đêm nghệ thuật là những màn kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội và các giọng ca đương đại, tạo nên sự giao thoa giữa các thế hệ trong âm nhạc. Thông qua ngôn ngữ sân khấu hiện đại, chương trình hướng tới kết nối âm nhạc truyền thống với những sáng tạo mới, đồng thời giới thiệu, lan tỏa các giá trị di sản và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Với thời lượng khoảng 120 phút, chương trình kết hợp âm nhạc, trình diễn và các yếu tố sân khấu hiện đại, dự kiến được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Đại nhạc hội “Muôn sắc Việt Nam” được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026). Đây là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc Việt Nam trong đời sống đương đại.

Trước sức nóng của chương trình, Ban tổ chức khuyến cáo khán giả chỉ tiếp nhận thông tin qua các kênh chính thức, không mua bán, chuyển tiền đặt cọc hoặc giao dịch vé từ những nguồn không rõ ràng để tránh nguy cơ bị lừa đảo.

Người đăng ký vé trực tuyến thành công sẽ đổi vé cứng trong hai ngày 21 và 22/11 tại một trong hai địa điểm: Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội (số 3-5 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng) hoặc Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (số 8 Huỳnh Thúc Kháng, phường Giảng Võ).

Chỉ 8 phút sau khi mở cổng đăng ký trực tuyến sáng 19/11, toàn bộ vé miễn phí dành cho công chúng tham dự đại nhạc hội “Muôn sắc Việt Nam” đã được đăng ký hết. Ảnh: chụp màn hình

Khi đến nhận vé, khán giả cần mang theo mã QR được cấp qua email, tin nhắn SMS hoặc mục “Vé của tôi” trên HanoiGo, cùng giấy tờ tùy thân chính chủ đã sử dụng khi đăng ký, gồm căn cước/CCCD, VNeID định danh mức 2 hoặc hộ chiếu. Ban tổ chức sẽ quét mã QR, đối chiếu thông tin trước khi bàn giao vé.

Theo quy định, mỗi mã căn cước/CCCD hoặc hộ chiếu chỉ được sử dụng để đăng ký trực tuyến một lần. Người đăng ký thành công nhận thông báo xác nhận trong vòng 24 giờ sau khi Ban tổ chức kiểm tra thông tin. Mỗi mã QR chỉ có giá trị đổi một vé cứng và chỉ người đầu tiên sử dụng mã hợp lệ mới được nhận vé.

Ban tổ chức lưu ý khán giả không chia sẻ hình ảnh mã QR để tránh bị sao chép hoặc sử dụng trái phép. Trong trường hợp lượng đăng ký lớn, thông báo xác nhận có thể được gửi chậm hơn dự kiến. Vì vậy, khán giả cần thường xuyên kiểm tra email, kể cả thư mục thư rác, tin nhắn SMS và mục “Vé của tôi” trên HanoiGo.

Ban tổ chức cũng khuyến nghị người dưới 14 tuổi không nên tham gia chương trình.