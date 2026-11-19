Trên trang cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đăng tải loạt hình ảnh liên quan đến bộ phim điện ảnh Bộ Đôi Siêu Lầy, kèm dòng trạng thái hài hước: "Con Diễm nay đã vươn tầm quốc tế". Nam diễn viên cho biết đây chính là lý do anh sang Hàn Quốc trong nhiều tháng, đồng thời tiết lộ bản thân phải thay đổi ngoại hình để phù hợp với nhân vật.

Theo chia sẻ, Lê Dương Bảo Lâm để râu, tăng cân lên gần 100 kg nhằm phục vụ vai diễn. Đây là sự thay đổi đáng chú ý đối với nam diễn viên vốn quen thuộc với khán giả qua hình ảnh hoạt náo, hài hước trên các chương trình truyền hình và nền tảng mạng xã hội.

Lê Dương Bảo Lâm ở Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, Bộ Đôi Siêu Lầy cũng đánh dấu lần đầu Lê Dương Bảo Lâm chạm ngõ điện ảnh với vai chính. Nam diễn viên bày tỏ sự hào hứng khi có cơ hội góp mặt trong một dự án được đầu tư ghi hình tại cả Việt Nam và Hàn Quốc. Anh cũng mong nhận được sự ủng hộ của khán giả dành cho cột mốc mới trong sự nghiệp.

Bộ phim do đạo diễn Park Gyu Tae thực hiện, người từng đứng sau thành công của Bỗng Dưng Trúng Số - tác phẩm hài Hàn Quốc tạo nên cơn sốt phòng vé tại Việt Nam năm 2022 với doanh thu gần 182 tỷ đồng. Với dự án lần này, nhà làm phim tiếp tục khai thác yếu tố hài hước thông qua câu chuyện và những tình huống dở khóc dở cười giữa các nhân vật Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bên cạnh Lê Dương Bảo Lâm, phim còn có sự tham gia của Kiều Minh Tuấn. Đây là lần đầu hai nam diễn viên kết hợp trong một dự án điện ảnh với vai trò diễn viên chính. Sự góp mặt của hai gương mặt có thế mạnh hài hước được kỳ vọng tạo nên nhiều màn tung hứng thú vị trên màn ảnh rộng.

Ngoại hình khác lạ của Dương Lâm. Ảnh: FBNV

Sau khi Lê Dương Bảo Lâm công khai diện mạo mới và tiết lộ lý do vắng mặt tại Việt Nam trong thời gian dài, đông đảo khán giả nhanh chóng để lại bình luận. Nhiều người cho biết trước đó từng thắc mắc về bộ râu nam diễn viên bất ngờ nuôi khi xuất hiện trong các chương trình giải trí.

Một số khán giả hài hước bình luận: "Hèn gì học tiếng Hàn hé", "Thì ra ổng để râu là đây", "Ủa có Kiều Minh Tuấn nữa hả. Tưởng Diễm thôi chứ". Bên cạnh đó, nhiều người bày tỏ sự mong chờ trước màn kết hợp của hai diễn viên, dự đoán bộ phim sẽ mang đến những tràng cười cho khán giả.

Không ít người còn cho biết sẽ ra rạp để ủng hộ Lê Dương Bảo Lâm trong lần đầu thử sức với điện ảnh. Điều này cho thấy sự quan tâm của khán giả dành cho bước chuyển mới của nam nghệ sĩ sau nhiều năm hoạt động ở lĩnh vực truyền hình và giải trí.

Bộ Đôi Siêu Lầy dự kiến khởi chiếu toàn quốc vào ngày 2/4/2027. Với sự thay đổi ngoại hình đáng kể cùng lần đầu đảm nhận vai chính điện ảnh, Lê Dương Bảo Lâm đang khiến khán giả tò mò về màn thể hiện của mình trong dự án lần này.