Sáng 19/11, tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, trong khuôn khổ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính thức tiếp nhận vai trò Chủ nhà Năm APEC 2027 từ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đánh dấu thời khắc quan trọng, chính thức khởi động Năm APEC Việt Nam 2027.

Logo APEC 2027 Việt Nam chính thức được công bố.

Lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen Việt Nam, biểu trưng Năm APEC Việt Nam 2027 kết hợp hài hòa giữa bản sắc văn hóa dân tộc, tinh thần hợp tác APEC và khát vọng phát triển của khu vực, chuyển tải chủ đề Năm APEC.

Biểu trưng được xây dựng trên ba tầng ý nghĩa chủ đạo, kết hợp chặt chẽ với màu sắc và kiểu chữ.

Thứ nhất, hình tượng đóa sen bung nở, mềm mại tượng trưng cho sức sống bền bỉ, tinh thần tự cường và khát vọng phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới, là lời chào thân thiện, hiếu khách của nền kinh tế chủ nhà gửi tới bạn bè quốc tế.

Mỗi cánh sen cũng là một cánh sóng, cách điệu từ hai chữ cái A và V (APEC và Việt Nam), biểu trưng cho sự gắn kết giữa hành trình phát triển của Việt Nam với tiến trình hợp tác và thịnh vượng của châu Á - Thái Bình Dương.

Ý nghĩa logo APEC 2027 Việt Nam.

Thứ hai, 21 đường nét lồng ghép trong các cánh sen là 21 nền kinh tế thành viên, đa dạng về bản sắc nhưng cùng chia sẻ khát vọng phát triển và thịnh vượng chung. Các đường nét đan xen, hòa quyện và hội tụ trong một chỉnh thể thống nhất, tượng trưng cho sự gắn kết và sức mạnh hợp tác.

Thứ ba, hình khối rộng mở cùng những đường nét chuyển động hướng lên biểu trưng cho tinh thần năng động, đổi mới sáng tạo, không ngừng khai mở những động lực tăng trưởng và cơ hội phát triển mới.

Logo APEC 2027 Việt Nam và logo APEC quốc tế

Về màu sắc, biểu trưng APEC 2027 kết hợp chuyển sắc hài hòa giữa hai gam xanh biển, xanh lá kế thừa từ bảng màu biểu trưng APEC chính thức và sắc hồng đặc trưng của hoa sen Việt Nam.

Gam xanh gợi ý tới đại dương, sự đổi mới và phát triển bền vững; sắc hồng thân thiện vừa bảo đảm thống nhất với nhận diện chung APEC, vừa tạo dấu ấn riêng của nước chủ nhà. Dòng chữ “APEC 2027 VIET NAM” dưới biểu tượng dùng kiểu chữ khỏe khoắn, hiện đại, màu xanh dương vững chắc, cân đối với phần hình, khẳng định sự tự tin và trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị nước chủ nhà.

Biểu trưng có bố cục cô đọng, hiện đại, dễ nhận biết và ghi nhớ; có phiên bản đơn sắc (đen - trắng) và phiên bản màu phẳng, hiển thị rõ nét khi thu nhỏ, thuận tiện in ấn trên phông nền, bục phát biểu, thẻ đại biểu, quà tặng, ấn phẩm và hài hòa khi đặt cạnh biểu trưng chính thức APEC.