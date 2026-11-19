Marvel Studios đang chuẩn bị cho một trong những màn hội ngộ đáng chú ý nhất lịch sử phim siêu anh hùng. Trong Avengers: Doomsday, nhiều diễn viên từng làm nên thành công của thương hiệu X-Men sẽ trở lại, đánh dấu lần đầu tiên dàn dị nhân kinh điển xuất hiện trong một bộ phim Avengers.

Theo Variety ngày 16/11, Chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige đã chia sẻ lý do đưa những nhân vật quen thuộc của X-Men vào dự án điện ảnh mới. Với ông, đây không đơn thuần là quyết định nhằm khai thác sự hoài niệm, mà còn là cách kết nối hai thương hiệu từng phát triển độc lập suốt nhiều thập kỷ.

Dàn dị nhân X-Men kinh điển sẽ trở lại trong Avengers: Doomsday, đánh dấu màn hội ngộ được người hâm mộ Marvel chờ đợi nhiều năm.

Trong cuộc phỏng vấn với Empire, Kevin Feige nhắc lại những chia sẻ của Hugh Jackman từ khoảng 15 đến 20 năm trước. Khi đó, nam diễn viên từng bày tỏ hy vọng rằng một ngày nào đó, các dị nhân X-Men có thể xuất hiện cùng Avengers trên màn ảnh.

Sau nhiều năm, mong muốn ấy đang trở thành hiện thực. Kevin Feige cho rằng việc đưa hai nhóm siêu anh hùng gặp nhau là lựa chọn phù hợp để khép lại một chặng đường kể chuyện kéo dài hơn 25 năm.

Đáng chú ý, chính Kevin Feige từng tham gia sản xuất bộ phim X-Men ra mắt năm 2000 với vai trò nhà sản xuất liên kết. Tác phẩm này góp phần mở đường cho sự phát triển mạnh mẽ của dòng phim siêu anh hùng Hollywood trước khi Vũ trụ Điện ảnh Marvel chính thức hình thành với Iron Man năm 2008.

Kevin Feige cho rằng sự kết hợp giữa X-Men và Avengers là cách khép lại hành trình hơn 25 năm của những nhân vật siêu anh hùng quen thuộc.

Một trong những điểm thu hút lớn nhất của Avengers: Doomsday là sự trở lại của Patrick Stewart trong vai Giáo sư Charles Xavier. Nhân vật thủ lĩnh X-Men gắn liền với tên tuổi ông từ bộ phim đầu tiên và trở thành biểu tượng quen thuộc đối với nhiều thế hệ khán giả.

Theo Variety, đây sẽ là lần thứ chín Patrick Stewart thể hiện Giáo sư X, đồng thời là vai diễn điện ảnh cuối cùng của nam diễn viên quá cố. Sự xuất hiện này vì thế mang ý nghĩa đặc biệt, không chỉ đối với câu chuyện của Marvel mà còn với hành trình hơn hai thập kỷ ông gắn bó cùng nhân vật.

Bên cạnh Patrick Stewart, Ian McKellen sẽ trở lại trong vai Magneto, James Marsden tiếp tục đảm nhận Cyclops và Rebecca Romijn tái xuất với nhân vật Mystique. Alan Cumming cũng góp mặt trong vai Nightcrawler, trong khi Kelsey Grammer trở lại với hình tượng Beast.

Ian McKellen, James Marsden và nhiều gương mặt quen thuộc của loạt phim X-Men sẽ góp mặt trong bom tấn mới của Marvel.

Những cái tên này từng góp phần tạo nên bản sắc của loạt phim X-Men dưới thời 20th Century Fox. Việc họ đồng loạt xuất hiện trong Avengers: Doomsday mở ra cơ hội để Marvel khai thác những mối quan hệ, xung đột và cuộc đối đầu chưa từng được đưa lên màn ảnh rộng.

Ngoài dàn diễn viên cũ, Channing Tatum cũng tiếp tục hóa thân thành Gambit sau màn ra mắt trong Deadpool & Wolverine. Nhân vật này được kỳ vọng có thêm không gian phát triển khi bước vào câu chuyện quy tụ hàng loạt siêu anh hùng thuộc những thế giới khác nhau.

Một chi tiết khác đang khiến người hâm mộ tò mò là sự xuất hiện của Hugh Jackman và Ryan Reynolds trong danh sách những người được ghi nhận đóng góp cho phần kịch bản. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của hai ngôi sao vẫn chưa được làm rõ và Marvel chưa xác nhận họ sẽ trực tiếp xuất hiện trong phim.

Avengers: Doomsday quy tụ dàn sao đông đảo, mở ra cuộc hội ngộ giữa các thế hệ siêu anh hùng của Marvel.

Avengers: Doomsday do hai anh em Anthony và Joe Russo đạo diễn. Bộ phim còn đánh dấu sự trở lại của Robert Downey Jr., nhưng không phải trong vai Iron Man quen thuộc. Thay vào đó, nam tài tử đảm nhận nhân vật phản diện Victor Von Doom, hay Doctor Doom.

Dự án cũng quy tụ những ngôi sao đang giữ vai trò quan trọng trong MCU như Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Pedro Pascal, Florence Pugh, Tom Hiddleston và nhiều diễn viên khác. Với quy mô này, tác phẩm được kỳ vọng trở thành sự kiện điện ảnh lớn nhất của Marvel trong năm 2026.

Việc kết hợp X-Men đời đầu với Avengers còn đánh dấu một bước ngoặt của Marvel sau khi Disney mua lại 20th Century Fox vào năm 2019. Thương vụ giúp hãng có điều kiện đưa những nhân vật dị nhân từng thuộc hệ thống điện ảnh riêng vào MCU.

Sự xuất hiện của các dị nhân X-Men được kỳ vọng tạo nên bước ngoặt mới cho Vũ trụ Điện ảnh Marvel.

Theo lịch phát hành tại thị trường Mỹ, Avengers: Doomsday dự kiến ra rạp ngày 18/12/2026. Sau hơn hai thập kỷ chờ đợi, cuộc hội ngộ giữa X-Men và Avengers không chỉ mang đến những gương mặt quen thuộc mà còn có thể định hình tương lai của cả vũ trụ siêu anh hùng Marvel.