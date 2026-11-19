Cụ thể, trên trang Facebook Gia đình Công Lý, hình ảnh nam nghệ sĩ đứng giữa vợ cũ Thảo Vân và người vợ hiện tại Ngọc Hà được đăng tải kèm dòng chú thích ngắn gọn: "Hoa hồng trên ngực trái". Trong ảnh, NSND Công Lý diện sơ mi hồng nhạt phối quần jeans, đứng cạnh hai người phụ nữ từng và đang có vị trí đặc biệt trong cuộc đời mình.

Đáng chú ý, đây là hình ảnh được chụp trong một sự kiện trước đó, không phải khoảnh khắc mới diễn ra. Tuy nhiên, khi được trang Facebook Gia đình Công Lý chia sẻ lại, bức ảnh vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt là hình ảnh NSND Công Lý đứng chung khung hình với MC Thảo Vân và bà xã Ngọc Hà.

NSND Công Lý đứng giữa MC Thảo Vân và bà xã Ngọc Hà trong một sự kiện tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

MC Thảo Vân lựa chọn áo dài xanh rêu với họa tiết trang trí và đường viền vàng nổi bật. Trong khi đó, Ngọc Hà xuất hiện trẻ trung với áo sơ mi trắng đính họa tiết hoa đen, phối cùng trang phục tối màu. Cả ba đều nở nụ cười trước ống kính, tạo nên khoảnh khắc gần gũi, không có cảm giác ngượng ngùng dù đứng chung trong một khung hình khá đặc biệt.

Ngay sau khi được chia sẻ, bức ảnh nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít khán giả bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến NSND Công Lý có thể thoải mái xuất hiện bên cạnh hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời. Một số ý kiến còn dành lời khen cho cách ứng xử văn minh, hòa nhã giữa những người từng có mối quan hệ gia đình.

Đáng chú ý, ngoại hình của nam nghệ sĩ cũng trở thành chủ đề được quan tâm. Một khán giả nhận xét: "Anh Lý nay nhìn phong độ lại rồi". Nhiều người khác gửi lời chúc sức khỏe, mong NSND Công Lý tiếp tục giữ tinh thần lạc quan và có cuộc sống bình yên bên gia đình.

NSND Công Lý tái hôn với Ngọc Hà sau 11 năm ly hôn vợ cũ. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Thảo Vân và Ngọc Hà cũng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc, sự thân thiện. Một tài khoản bình luận: "Hai người phụ nữ của bạn Công Lý thật tuyệt vời!". Người khác bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách cả ba giữ mối quan hệ nhẹ nhàng, không tạo ra những tình huống khó xử khi cùng xuất hiện trước công chúng.

NSND Công Lý và MC Thảo Vân từng có cuộc hôn nhân kéo dài, cả hai có một con trai chung là Gia Bảo. Sau khi đường ai nấy đi, họ vẫn duy trì mối quan hệ văn minh, cùng quan tâm và chăm sóc con trai. Trong khi đó, Ngọc Hà là người vợ hiện tại luôn đồng hành, chăm sóc nam nghệ sĩ, đặc biệt trong giai đoạn anh gặp vấn đề sức khỏe.

Thời gian qua, Ngọc Hà nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng, đồng thời cập nhật tình hình sức khỏe và cuộc sống của NSND Công Lý. Sự đồng hành của cô nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Khoảnh khắc cả ba cùng xuất hiện lần này vì thế không chỉ đơn thuần là một bức ảnh tại sự kiện mà còn khiến nhiều người chú ý đến cách những người trong cuộc lựa chọn ứng xử sau những thay đổi trong đời sống riêng tư. Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả gửi lời chúc NSND Công Lý cùng những người thân yêu luôn mạnh khỏe, vui vẻ và bình an.