"Dệt nắng đông" của NTK Đức Hùng được trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022. (Ảnh: BTC)

“Quan trọng nhất là sức trẻ của các bạn sẽ là nguồn cảm hứng của chính chúng tôi - những người đã đi trước các bạn,” nhà thiết kế Đức Hùng chia sẻ khi nói về bộ sưu tập mới sẽ ra mắt tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026.

Quan niệm ấy gợi mở tinh thần sáng tạo của mùa thời trang Thu Đông năm nay: những giá trị truyền thống không nằm yên trong ký ức mà tiếp tục được làm mới qua góc nhìn của mỗi thế hệ. Sự trở lại của nhà thiết kế Đức Hùng trong đêm khai mạc và màn kết màn của nhà thiết kế Mai Lâm với bộ sưu tập “1939 Edition” cùng mang đến hai câu chuyện đáng chú ý về cách đưa văn hóa Việt vào thời trang đương đại.

Với thông điệp #FashionInMotion, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa thời trang Việt vươn ra quốc tế, đồng thời kết nối các thế hệ sáng tạo. Ở mùa thứ 22, tinh thần chuyển động còn được thể hiện qua cách các nhà thiết kế tiếp nhận di sản, tìm kiếm cảm hứng từ văn hóa dân tộc và trao cho những chất liệu quen thuộc một đời sống mới.

NTK Đức Hùng và cuộc hẹn với mùa Đông Hà Nội

Sau hai năm vắng bóng, nhà thiết kế Đức Hùng trở lại sàn diễn với bộ sưu tập “Hẹn với gió Đông,” đảm nhận vị trí trình diễn trong đêm khai mạc. Với hơn 30 năm gắn bó cùng thời trang Việt, nhà tạo mẫu gốc Hà thành ghi dấu bởi khả năng kết hợp màu sắc, chất liệu và những cảm hứng văn hóa truyền thống.

Được mệnh danh là “Phù thủy của sắc màu,” Đức Hùng có cách tiếp cận linh hoạt với họa tiết, phom dáng và kỹ thuật xử lý chất liệu. Những giá trị quen thuộc trong đời sống văn hóa Việt được anh đưa vào thiết kế bằng cảm quan đương đại, tạo nên phong cách riêng.

Một số thiết kế "nhá hàng" trong bộ sưu tập “Dệt nắng Đông.” (Ảnh: BTC)

Dấu ấn ấy từng được thể hiện qua bộ sưu tập “Dệt nắng Đông” tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2022. Lấy cảm hứng từ kỹ thuật chần bông truyền thống miền Bắc, nhà thiết kế làm mới hình ảnh chiếc áo chần bông vốn bị xem là lỗi mốt, đưa vẻ đẹp bình dị của trang phục quen thuộc vào không gian thời trang hiện đại.

Tiếp đó, “Có một mùa Đông như thế” tại tuần thời trang này năm 2024 gây chú ý nhờ kỹ thuật tạo khối 3D và những đường cắt xẻ táo bạo, tiếp tục kết hợp tinh thần văn hóa Việt cùng ngôn ngữ thiết kế mới.

Với “Hẹn với gió Đông,” Đức Hùng khai thác cảm hứng từ những cơn gió lạnh miền Bắc, tái hiện vẻ đẹp mùa Đông Hà Nội qua thời trang và âm nhạc. Với anh, “gió Đông giống như một ‘người tình’ thoáng qua, có lúc khẽ chạm, có khi vội vã rời đi, để lại những thương nhớ khó gọi thành tên. Hình ảnh ấy gợi nhắc tình yêu, sự chờ đợi và khát khao tìm kiếm hơi ấm giữa tiết trời se lạnh.”

Đáng chú ý, bộ sưu tập có sự kết hợp với nhạc sỹ Tiến Minh. Cảm hứng từ tên gọi “Hẹn với gió Đông” đã thôi thúc nhạc sỹ dành riêng một sáng tác cùng tên cho chương trình. Âm nhạc được đặt song hành với thời trang, góp phần kể câu chuyện về mùa Đông Hà Nội bằng cả hình ảnh và giai điệu.

Một điểm nhấn khác là sự giao thoa giữa thế hệ 6X và Gen Z. Kinh nghiệm của người đi trước được đặt cạnh tinh thần sáng tạo táo bạo của người trẻ. Chia sẻ về sự kết hợp này, nhà thiết kế Đức Hùng cho rằng sức trẻ của thế hệ sau cũng chính là nguồn cảm hứng cho những người đi trước. Đây là cách anh nhìn nhận sự tiếp nối trong sáng tạo: kinh nghiệm và sức trẻ cùng bổ sung, tạo nên những chuyển động mới cho thời trang.

“Có một mùa Đông như thế” được NTL Đức Hùng ra mắt tại tuần thời trang năm 2024. (Ảnh: BTC)

NTK Mai Lâm kể văn hóa qua “trang báo sống”

Nếu Đức Hùng mở màn bằng câu chuyện mùa Đông Hà Nội, nhà thiết kế Mai Lâm sẽ đảm nhận vị trí kết màn với bộ sưu tập “1939 Edition.” Đây cũng là lần đầu tiên chị góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, mang đến một thế giới sáng tạo giàu dấu ấn cá nhân.

Sinh ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, Mai Lâm sang Australia năm 1977 và trở về quê hương sinh sống, làm việc từ năm 1994. Chị là gương mặt có cá tính riêng trong lĩnh vực thời trang và nghệ thuật, nhưng khá kín tiếng, dành nhiều thời gian cho chiêm nghiệm và sáng tạo.

Dấu ấn văn hóa Việt trong các thiết kế của nhà tạo mẫu thể hiện qua việc lựa chọn gấm, lụa cùng những kỹ thuật thủ công như nhuộm vải bằng trà, cà phê, thêu thùa và đính kết bằng tay. Hình tượng hoa mai cùng những chi tiết thêu đính tinh xảo cũng là nét nhận diện trong sáng tạo của chị.

“1939 Edition” (Ấn bản 1939) lấy cảm hứng từ những trang báo Việt Nam năm 1939, tranh dân gian Đông Hồ, thơ ca và nhịp sống bình dị trên phố phường. Những lát cắt văn hóa trong quá khứ được chắt lọc, chuyển hóa thành ngôn ngữ thời trang đương đại.

Đáng chú ý là triết lý “Tờ báo sống” mà Mai Lâm theo đuổi: mỗi bộ sưu tập được hình dung như một số báo, mỗi thiết kế là một trang viết và người mặc trở thành nhân vật tiếp nối câu chuyện. Trang phục vì thế không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn trở thành phương tiện kể chuyện, lưu giữ những ký ức văn hóa.

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NTK Mai Lâm (ảnh trên) và một số mẫu thiết kế của chị. (Ảnh: BTC)

Để thể hiện tinh thần ấy, nhà thiết kế cho biết chị chú trọng kỹ thuật xử lý bề mặt. Vải được nhuộm bằng trà, càphê để tạo sắc độ nhuốm màu thời gian; bàn chải kim loại được sử dụng để tạo vết xước, làm sờn và biến đổi cấu trúc chất liệu. Những đường khâu tay, dải ruy băng nhung hay mép vải thô chưa hoàn thiện tạo nên sự đối lập giữa nét gai góc và vẻ lãng mạn.

Trên những phom dáng oversized phóng khoáng, nhà thiết kế không tìm cách tái hiện nguyên vẹn quá khứ mà trao cho những giá trị xưa cũ một đời sống mới. Cảm hứng từ tranh dân gian Đông Hồ được khai thác qua những câu chuyện tình yêu, ghen tuông, hôn nhân; bên cạnh đó là hình tượng những người hùng sa mạc mạnh mẽ, phóng khoáng và nổi loạn. Sự đa dạng trong ý tưởng cùng hướng tới tinh thần tự do và bản sắc cá nhân.

Xuyên suốt bộ sưu tập là triết lý “MAI STAR” với thông điệp “Mỗi người đều là một ngôi sao của chính mình.” Quan niệm này hướng đến việc xóa nhòa những giới hạn về tuổi tác, giới tính và khuôn mẫu thẩm mỹ, trao cho người mặc quyền thể hiện cá tính riêng.

Hai nhà thiết kế, hai cách kể chuyện nhưng cùng trân trọng những giá trị văn hóa và khát vọng làm mới chúng bằng ngôn ngữ sáng tạo. Nếu nhà thiết kế Đức Hùng tìm cảm hứng trong ký ức mùa Đông Hà Nội và sự kết nối giữa các thế hệ, thì nhà thiết kế Mai Lâm khai mở những trang ký ức văn hóa qua chất liệu, hình ảnh và triết lý nghệ thuật riêng. Những câu chuyện ấy góp thêm chiều sâu cho thông điệp #FashionInMotion: thời trang không ngừng chuyển động nhưng vẫn có thể tìm thấy điểm tựa trong bản sắc.

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu Đông 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26-28/11,tại Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội, tiếp tục mở rộng không gian sáng tạo và giới thiệu những cách tiếp cận mới với văn hóa Việt trên sàn diễn thời trang./.

Hai thiết kế trong bộ sưu tập “1939 Edition” của nhà tạo mẫu Mai Lâm. (Ảnh: BTC)

Một số thiết kế của Mai Lâm. (Ảnh: BTC)