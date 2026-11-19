Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Tiến Luật lần đầu xác nhận thông tin có hai con gái song sinh. Nam diễn viên cho biết Jolie và Jency gần ba tuổi, là niềm vui, động lực của vợ chồng anh thời gian qua.

Trước truyền thông, nam diễn viên của phim Trại giam hạnh phúc thẳng thắn bộc bạch về những gánh nặng đè nặng lên vai người làm cha khi bước sang tuổi tứ tuần. Những ngày đầu sau khi Jolie và Jency chào đời, nam diễn viên không dám bế vì sợ làm các bé đau. Dần dần, anh tập làm quen các phương pháp chăm sóc con.

Tiến luật công khai hình ảnh cặp song sinh trong chuyến du lịch vừa qua của gia đình. Ảnh: FBNV

Nam diễn viên tiết lộ cặp song sinh là niềm vui, động lực của vợ chồng anh thời gian qua.

Theo Tiến Luật, trong nhà, anh đóng vai "chính diện" còn Thu Trang nghiêm khắc hơn. Ngoài thời gian dành cho công việc, vợ chồng anh đều tập trung cho các con. Hai vợ chồng thống nhất về phương pháp dạy con là lắng nghe, chia sẻ, không áp đặt quan điểm lên ba con.

Về định hướng tương lai, Tiến Luật khẳng định hai vợ chồng hoàn toàn để các con tự do lựa chọn, không hề gò ép đi theo con đường nghệ thuật. "Tôi hiểu nghề này có rất nhiều cám dỗ và ba mẹ không phải lúc nào cũng hay, cũng hơn để vượt qua. Nếu thích theo nghề, các con phải chia sẻ với ba mẹ thật nhiều vì tôi và Thu Trang có lợi thế là đã có mối quan hệ và chỗ đứng trong nghề xây dựng suốt mấy chục năm qua. Các con sẽ khác tôi ở những ngày đầu chập chững vào nghề. Hiện tại các con vẫn chưa thực sự thích. Andy và hai bạn nhỏ đều hát hò vui vẻ nhưng không bộc lộ năng khiếu gì quá lớn", Tiến Luật cho biết.

Gia đình 5 người của cặp diễn viên Tiến Luật - Thu Trang. Ảnh: FBNV

Thời gian qua, vợ chồng Tiến Luật và Thu Trang thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên các con. Cặp diễn viên cũng thực hiện những bộ ảnh gia đình để lưu lại kỷ niệm. Thời gian rảnh rỗi, Tiến Luật và Thu Trang đưa Andy - con trai cả và cặp song sinh đi nghỉ dưỡng, tận hưởng cuộc sống.

Trải qua một chặng đường dài gắn bó bền chặt hơn thập kỷ, cặp đôi nghệ sĩ vẫn giữ lửa tình yêu như thuở ban đầu. Tiến Luật và Thu Trang quen biết nhau từ thời chưa nổi tiếng, cả hai đều vất vả tìm kiếm chỗ đứng trong nghề. Thu Trang chia sẻ Tiến Luật là người luôn ủng hộ vợ trong tất cả mọi quyết định. "Anh ấy là người hạnh phúc khi vợ thành công", đạo diễn Nụ hôn bạc tỷ chia sẻ.

Tiến Luật - Thu Trang đã có hơn một thập kỷ đồng hành. Ảnh: FBNV