Ngày 17/11/2026, New:V chính thức ra mắt, mang đến làn gió mới cho thị trường âm nhạc với phong cách trẻ trung đậm chất Gen Z. Các thành viên gây chú ý bởi sự đa năng khi có thể tự hát, sáng tác và trình diễn vũ đạo, mang đến hình ảnh nhóm nhạc trẻ theo phong cách idol Hàn Quốc.

Đây cũng là tinh thần của thế hệ nghệ sĩ Việt mới: chủ động sáng tạo, không ngừng bứt phá và tự tin khẳng định cá tính riêng.

Kangnam đồng hành và bảo trợ nhan sắc cho nhóm nhạc mới New:V

Đồng hành cùng cột mốc đặc biệt này, Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam đảm nhận vai trò đơn vị bảo trợ nhan sắc, tiếp sức để các chàng trai tự tin xuất hiện với diện mạo chỉn chu, phong cách và cuốn hút.

Kangnam đồng hành cùng New:V với giải pháp chăm sóc da công nghệ cao

Để sẵn sàng cho debut, 5 thành viên New:V đã đến Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn để thực hiện gói chăm sóc da “cá nhân hóa”, hướng đến làn da căng bóng, sáng khỏe và trẻ trung với các công nghệ hiện đại.

New:V đến Kangnam chăm sóc và hồi sinh da căng bóng trước thềm Debut

Đáng chú ý, quá trình thăm khám, tư vấn và thực hiện dịch vụ được trực tiếp phụ trách bởi Bác sĩ CKI Huỳnh Thị Tuyết Như - Giám đốc chuyên môn Hệ thống Da liễu Kangnam và Bác sĩ CKI Thủy Lê – Trưởng khoa Da liễu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn. Đội ngũ bác sĩ có đầy đủ bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề, đảm bảo quy trình chăm sóc được thực hiện theo đúng chuyên môn.

New:V - Gương mặt đại diện Kangnam trong lĩnh vực chăm sóc da dành cho giới trẻ

Không chỉ bảo trợ nhan sắc cho nhóm nhạc New:V, Kangnam đồng hành cùng New:V trong vai trò kết nối và lan tỏa xu hướng chăm sóc da đến thế hệ Gen Z. Thông qua sự hợp tác này, Kangnam hướng đến nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là nam giới ngày càng quan tâm đến diện mạo và chăm sóc bản thân.

New:V là gương mặt đại diện mảng chăm sóc da cho giới trẻ của Kangnam

Đại diện Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam, Bác sĩ CKI Thủy Lê chia sẻ: “Giới trẻ ngày nay rất thông minh và chủ động trong lựa chọn làm đẹp. Các bạn biết tìm hiểu công nghệ, chọn lọc sản phẩm và quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, với những nghệ sĩ trẻ thường xuyên tập luyện, biểu diễn, di chuyển và phải makeup liên tục, làn da cần được chăm sóc bằng những giải pháp phù hợp.

Chúng tôi tin rằng, dù ở độ tuổi nào, các bạn cũng xứng đáng được tiếp cận những sản phẩm tốt nhất, công nghệ hiện đại và dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ có chuyên môn, tận tâm. Đó cũng là cách Kangnam đồng hành để các bạn tự tin và tỏa sáng hơn trên hành trình của mình".

Thông qua sự đồng hành cùng New:V, Kangnam mong muốn lan tỏa quan niệm làm đẹp hiện đại: Chăm sóc da không phân biệt giới tính, làm đẹp không phải để trở thành một ai khác mà là tự tin hơn với phiên bản của chính mình.

“New Skin - Shine Your Way”: Hệ sinh thái chăm sóc da dành cho thế hệ trẻ

Kangnam cùng New:V lan tỏa thông điệp chăm da không phân biệt giới tính

Với hệ thống Da liễu thẩm mỹ Kangnam cùng trang thiết bị, công nghệ hiện đại, Kangnam phát triển các giải pháp chăm sóc và cải thiện diện mạo phù hợp với nhu cầu của giới trẻ.

Các nhóm dịch vụ nổi bật trong chương trình NEW SKIN – SHINE YOUR WAY gồm:

Chăm sóc da cá nhân hóa: Lộ trình tinh gọn, thiết kế theo tình trạng và nhu cầu riêng.

Trẻ hóa công nghệ cao: Thermage FLX, Ultherapy PRIME, HIFU Linear Z, PicoSure Pro.

Trị mụn chuẩn y khoa: Giải pháp chăm sóc và cải thiện các vấn đề về mụn.

Cân chỉnh đường nét không phẫu thuật: Hỗ trợ cải thiện đường nét khuôn mặt, vùng viền hàm.

Sản phẩm chính hãng: Cam kết nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đầy đủ giấy tờ theo quy định.

Với thông điệp NEW SKIN - SHINE YOUR WAY, Kangnam mong muốn truyền cảm hứng để người trẻ chủ động chăm sóc bản thân, đầu tư cho diện mạo và tự tin thể hiện cá tính riêng.

KANGNAM x NEW:V BẢO TRỢ NHAN SẮC, ĐỒNG HÀNH TỎA SÁNG!

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