Ngày 19/11, Hồ Ngọc Hà chính thức công bố danh tính khách mời tiếp theo góp giọng trong album phòng thu Vol.8 sắp ra mắt. Không phải một gương mặt xa lạ, nhân vật được nữ ca sĩ lựa chọn chính là Hà Anh Tuấn - người từng có màn kết hợp nhận được nhiều tình cảm từ khán giả cùng cô cách đây 12 năm. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi cả hai từng được xem là một trong những cặp song ca để lại dấu ấn đẹp trong lòng người yêu nhạc.

Hồ Ngọc Hà chính thức công bố danh tính khách mời tiếp theo góp giọng trong album phòng thu Vol.8 sắp ra mắt.

Trên trang cá nhân, Hồ Ngọc Hà đăng tải poster chính thức giới thiệu Hà Anh Tuấn là khách mời tiếp theo của dự án âm nhạc lần này. Kèm theo đó, nữ ca sĩ viết: "Trân trọng giới thiệu: HÀ ANH TUẤN - KHÁCH MỜI TIẾP THEO CỦA 'HỒ NGỌC HÀ ALBUM VOL.8'".

Đáng chú ý, màn kết hợp này đánh dấu lần tái ngộ của hai nghệ sĩ sau đúng 12 năm kể từ sân khấu năm 2014. Khi ấy, Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn từng cùng nhau thể hiện ca khúc Dù tình phôi pha, tạo nên một tiết mục nhận được nhiều sự yêu thích. Sự hòa quyện giữa hai màu giọng, cùng phong thái trình diễn riêng biệt của mỗi người đã để lại ấn tượng trong lòng khán giả. Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sản phẩm âm nhạc, cái tên Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn mỗi khi được đặt cạnh vẫn gợi nhắc về một màn kết hợp đáng nhớ.

Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn là cặp song ca được khán giả đặc biệt yêu mến.

Trước khi chính thức công bố danh tính khách mời, Hồ Ngọc Hà từng khiến người hâm mộ tò mò khi đăng tải một tấm poster với hình ảnh nhân vật được che đen hoàn toàn. Nữ ca sĩ khéo léo đưa ra những gợi ý liên quan đến dấu mốc năm 2014 và màn tái ngộ tại album Vol.8 vào năm 2026. Cô còn úp mở: "Hồ Ngọc Hà sẽ gặp lại 'người tình âm nhạc' nào trong Album Vol.8? Cùng đoán xem người ấy là ai nha".

Theo tiết lộ từ Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn sẽ góp giọng trong một Performance Music Video thuộc album Vol.8. Như vậy, khán giả không chỉ có cơ hội nhìn thấy hai nghệ sĩ tái ngộ mà còn được chờ đợi một sản phẩm âm nhạc có sự đầu tư về phần trình diễn và hình ảnh. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về ca khúc cũng như màu sắc âm nhạc của màn kết hợp hiện vẫn chưa được nữ ca sĩ tiết lộ.

Màn tái hợp của Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn trong một sản phẩm âm nhạc chính thức sau hơn 10 năm đang khiến khán giả vô cùng hào hứng.

Ở thời điểm hiện tại, màn tái hợp sau 12 năm giữa Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn đang trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của album Vol.8. Sức hút của màn kết hợp không chỉ đến từ danh tiếng của hai nghệ sĩ mà còn nằm ở câu chuyện phía sau: một mối duyên âm nhạc từng được khán giả yêu mến nay có cơ hội được viết tiếp sau hơn một thập kỷ.

Liệu Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn có thể một lần nữa tạo nên khoảnh khắc song ca khiến người nghe rung động như năm 2014? Câu trả lời sẽ được hé lộ khi sản phẩm chính thức ra mắt. Dẫu vậy, riêng việc hai giọng ca từng để lại dấu ấn đẹp tái ngộ trong cùng một dự án cũng đủ khiến người hâm mộ có quyền kỳ vọng vào một màn kết hợp đặc biệt.

Màn tái hợp sau 12 năm giữa Hồ Ngọc Hà và Hà Anh Tuấn đang trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của album Vol.8.