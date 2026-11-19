Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc diễn viên Lê Phương xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Trong trang phục vest đen thanh lịch, nữ diễn viên tươi cười khi đứng cạnh Lương Thế Thành. Khán giả gọi đây là màn hội ngộ giữa Mai của Bóng Ma Hạnh Phúc và “chồng cũ” chú Dũng đến chúc mừng phim mới.

Lê Phương đến ủng hộ phim mới của Lương Thế Thành.

Chi tiết này nhanh chóng gợi nhắc khán giả đến bộ phim truyền hình từng tạo nhiều bàn luận trong năm 2026. Trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Lê Phương đảm nhận vai Thanh Mai, người phụ nữ dành nhiều tâm sức vun vén cho gia đình. Còn Lương Thế Thành hóa thân thành Hoàng Dũng, người chồng thành đạt nhưng có những lựa chọn khiến cuộc hôn nhân đứng trước sóng gió.

Trên màn ảnh, Lương Thế Thành và Lê Phương tạo nên một cặp đôi có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp. Nhân vật Thanh Mai từng khiến người xem đồng cảm bởi hành trình đối diện với những tổn thương trong hôn nhân, trong khi Hoàng Dũng lại trở thành nhân vật gây tranh luận bởi cách hành xử với vợ. Chính sự đối lập trong tính cách và số phận hai nhân vật giúp màn kết hợp của Lương Thế Thành và Lê Phương được khán giả chú ý.

Lương Thế Thành và Lê Phương trong Bóng Ma Hạnh Phúc.

Đây cũng không phải lần đầu hai diễn viên có dịp đóng chung. Trước Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành và Lê Phương từng hợp tác trong Trận Đồ Bát Quái, khi nam diễn viên vào vai con trai của nữ đồng nghiệp. Sau khoảng 10 năm, cả hai tái hợp với mối quan hệ hoàn toàn khác trên màn ảnh: từ mẹ - con chuyển thành vợ chồng. Sự thay đổi này từng là chi tiết thú vị được khán giả nhắc đến khi phim lên sóng.

Sau dấu ấn với vai Hoàng Dũng, Lương Thế Thành tiếp tục có sự thay đổi đáng chú ý khi góp mặt trong Trại Giam Hạnh Phúc. Lần này, nam diễn viên đảm nhận vai Huỳnh Tấn Long, biệt danh Long Đầu Bò, một phạm nhân có tính cách dữ dằn và là nhân vật đối đầu với Phúc do Tuấn Trần thể hiện.

Khác với hình ảnh người đàn ông thành đạt, lịch lãm trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành xuất hiện với tạo hình gai góc, đầu cạo trọc, gương mặt có sẹo và ánh mắt lạnh lùng. Nhân vật Long được giới thiệu là một tù nhân sừng sỏ, luôn tìm cơ hội trả thù Phúc. Vai diễn đòi hỏi nam diễn viên thể hiện màu sắc tâm lý nặng nề, đồng thời tạo ra sức ép trong những phân đoạn đối đầu.

Với Lương Thế Thành, đây là một màu sắc khác biệt so với những hình tượng quen thuộc trước đó. Nam diễn viên từng chia sẻ vai Long Đầu Bò là nhân vật có tạo hình lạ và thuộc nhóm vai diễn nặng tâm lý đối với anh. Sự thay đổi này cũng khiến khán giả tò mò về màn thể hiện của Lương Thế Thành.

Trại Giam Hạnh Phúc do đạo diễn Trung Lùn thực hiện, quy tụ các diễn viên như Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Tiến Luật và Lương Thế Thành.

Từ màn hội ngộ tại sự kiện, khán giả một lần nữa có dịp nhớ lại sự kết hợp của Lê Phương và Lương Thế Thành trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Trong khi nữ diễn viên tiếp tục hoạt động nghệ thuật với những dự án riêng, Lương Thế Thành đang được chú ý với hình tượng phản diện mới trên màn ảnh rộng.