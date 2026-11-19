Hoa hậu Tiểu Vy khiến nhiều người bất ngờ khi lần đầu góp giọng trong một sản phẩm âm nhạc của Erik, thậm chí còn trực tiếp song ca cùng đàn anh tại sự kiện ra mắt EP mới. Màn kết hợp đặc biệt này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhất là khi nàng hậu vốn được biết đến với vai trò người mẫu, diễn viên thay vì ca sĩ.

Nàng hậu Tiểu Vy lần đầu góp giọng trong một sản phẩm âm nhạc của Erik.

Tối 18/11/2026, tại Listening Party ra mắt EP Tình Trạng: Tình Tan ở TP.HCM, Erik bất ngờ giới thiệu Hoa hậu Tiểu Vy là khách mời bí mật. Cả hai cùng trình diễn ca khúc 2 Năm 1 Không (2510), mang đến màn song ca đầy cảm xúc. Tiểu Vy gây chú ý với phần thể hiện tự tin, ngọt ngào khi hòa giọng cùng đàn anh trước sự chứng kiến của đông đảo nghệ sĩ và khách mời.

Erik tại buổi showcase.

Đáng nói, đây không đơn thuần là màn hát giao lưu trên sân khấu. Tiểu Vy còn trực tiếp thu âm một đoạn trong bản phát hành chính thức của ca khúc. Sau sự kiện, nàng hậu đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc song ca lên trang cá nhân, hài hước gửi lời cảm ơn Erik vì đã cho mình cơ hội “debut làm ca sĩ”. Chia sẻ dí dỏm này càng khiến khán giả thích thú trước màn lấn sân bất ngờ của người đẹp.

Việc Tiểu Vy sẵn sàng thử sức với vai trò mới được cho là xuất phát từ mối quan hệ thân thiết giữa cô và Erik. Đây cũng không phải lần đầu cả hai đồng hành trong các dự án âm nhạc. Trước đó, nàng hậu từng xuất hiện trong MV Em Không Sai, Chúng Ta Sai (2020) và Dù Cho Tận Thế (2025). Với 2 Năm 1 Không (2510), Tiểu Vy tiếp tục trở thành nàng thơ của Erik lần thứ ba, đồng thời có thêm trải nghiệm đáng nhớ khi trực tiếp góp giọng trong sản phẩm của nam ca sĩ.

MV Dù cho tận thế của Erik với sự góp mặt của Tiểu Vy.

Trong MV mới, Tiểu Vy đảm nhận vai nữ chính, xuất hiện với tạo hình đa dạng và tham gia vào câu chuyện tình yêu được kể theo chiều ngược thời gian. Erik hóa thân thành hai phiên bản đối lập của cùng một người đàn ông: một lạnh lùng, kiềm nén với nhiệm vụ xóa ký ức và một ấm áp, đồng hành cùng cô gái qua từng giai đoạn tình yêu. Sản phẩm còn có sự góp mặt của Châu Bùi, Quốc Trường, Tuấn Dương và Minh Trang, cùng những cú twist ở phần cuối MV.

Màn tái hợp lần này cũng nằm trong dự án kỷ niệm 10 năm ca hát của Erik. Sau hai năm kể từ Dù Cho Tận Thế (Vẫn Yêu Em), nam ca sĩ trở lại với dòng nhạc ballad sở trường thông qua EP thứ hai mang tên Tình Trạng: Tình Tan. EP gồm 4 ca khúc, được sắp xếp theo dòng chảy cảm xúc của một cuộc tình tan vỡ, dự kiến phát hành vào ngày 21/11/2026.

Với Tiểu Vy, màn góp giọng cùng Erik có thể xem là một lần thử sức hiếm hoi ở lĩnh vực ca hát. Còn với nam ca sĩ, sự xuất hiện của nàng hậu không chỉ tạo thêm bất ngờ cho Listening Party mà còn góp phần làm nên điểm nhấn thú vị cho MV đánh dấu cột mốc 10 năm hoạt động nghệ thuật.