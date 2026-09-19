Ca sĩ Cha Eun Woo bị theo dõi, gắn máy nghe lén

Ngày 19/9, Starnews đưa tin một phụ nữ ngoài 50 tuổi đã bị cảnh sát bắt giữ vì nghi ngờ bí mật ghi âm cuộc trò chuyện riêng tư giữa ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo và một người quen.

Theo đó, Đồn cảnh sát Yongsan, Seoul đã lập hồ sơ điều tra người phụ nữ họ A với cáo buộc vi phạm Đạo luật Bảo vệ bí mật thông tin liên lạc.

A bị nghi lắp thiết bị nghe lén bên dưới một chiếc bàn tại quán cà phê ở quận Yongsan nhằm thu thập trái phép nội dung cuộc trò chuyện của Cha Eun Woo.

Ca sĩ, diễn viên Cha Eun Woo. Ảnh: Starnews

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy người phụ nữ đã đến quán cà phê 2 lần vào ngày 23 và 29/8 để lắp đặt thiết bị. Đến ngày 30/8, khi quay lại lấy thiết bị, A bị phát hiện và bắt giữ tại hiện trường.

Ban đầu, người phụ nữ bị bắt khẩn cấp. Tuy nhiên, A hiện đã được tại ngoại và đang tiếp tục bị điều tra mà không bị tạm giam.

Đại diện cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đang điều tra vụ việc liên quan”, đồng thời từ chối cung cấp thêm thông tin vì cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Hiện phía Cha Eun Woo chưa lên tiếng về vụ việc.

Trước đó, Cha Eun Woo từng vướng tranh cãi liên quan đến khoản thuế bổ sung khoảng 20 tỷ won (hơn 360 tỷ đồng). Đến tháng 4/2026, nam nghệ sĩ cho biết đã hoàn tất việc nộp các khoản thuế liên quan, đồng thời nhận trách nhiệm về những thiếu sót trong quá trình thành lập và quản lý công ty.

Đến tháng 7/2026, Cha Eun Woo nộp đơn đề nghị Tòa án Thuế xem xét lại và hủy quyết định truy thu, với lý do cho rằng khoản thuế này không hợp lý.

Cha Eun Woo sinh năm 1997, ra mắt làng giải trí vào năm 2016 với tư cách thành viên nhóm ASTRO. Sở hữu ngoại hình nổi bật, anh nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trên màn ảnh qua các bộ phim như My ID Is Gangnam Beauty, True Beauty, Island...

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Cha Eun Woo còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu thời trang và mỹ phẩm cao cấp.

Cha Eun Woo trong MV "Sweet Papaya":

Video: fantagio