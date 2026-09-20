Vĩnh Long: Phát hiện ghe chở khoảng 40 m³ cát chưa chứng minh được nguồn gốc

Phương tiện chở cát được lực lượng chức năng phát hiện trên sông Hàm Luông. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, khoảng 3 giờ 30 ngày 7/9/2026, Công an xã Tân Thủy tổ chức tuần tra trên tuyến sông Hàm Luông, đoạn thuộc thủy phận xã Tân Thủy, thì phát hiện một phương tiện đường thủy có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Phương tiện là ghe gỗ không biển kiểm soát, do ông N.M.T., sinh năm 1990, cư trú tại ấp An Quí, xã Tân Thủy, điều khiển. Qua kiểm tra, trên ghe đang vận chuyển khoảng 40 m³ cát san lấp.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T. chưa xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát trên ghe.

Công an xã Tân Thủy đã lập hồ sơ, ghi nhận hiện trạng phương tiện, hàng hóa và phối hợp với các lực lượng chức năng xác minh, làm rõ nguồn gốc số khoáng sản để xử lý theo quy định./.