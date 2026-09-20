Phát hiện lượng lớn kẹo, bánh trung thu không hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ

Ngày 20/9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phát hiện, tạm giữ lượng lớn thực phẩm không có hóa đơn, chứng từ.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tại một hộ kinh doanh. Ảnh: QLTTQT.

Kiểm tra hộ kinh doanh Y.N. (đường Ngô Gia Tự, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), lực lượng chức năng phát hiện 266 sản phẩm là thanh cua xé sợi ăn liền và các loại kẹo đóng gói sẵn, sản xuất tại Trung Quốc và Thái Lan không có hóa đơn, chứng từ. Đây được xác định là hàng nhập lậu, trị giá hơn 14 triệu đồng.

Trước đó, lực lượng quản lý thị trường kiểm tra hộ kinh doanh B.P. (phường Đồng Hới), phát hiện 203 sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc và Thái Lan không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa, tổng trị giá hơn 16 triệu đồng.

Tại địa bàn các phường Đông Hà, Nam Đông Hà và các xã Hiếu Giang, Cam Lộ, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 3 cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Lực lượng chức năng buộc tiêu hủy 374 bánh trung thu và 100 thực phẩm mít sấy, bánh quy, táo đỏ sấy khô, tổng trị giá hơn 19,5 triệu đồng. Cùng với đó, xử phạt hành chính tổng số tiền 21,5 triệu đồng.

Theo ông Vũ Quang Thắng, Chi cục trưởng Chi cục Quảng lý thị Quảng Trị, trong dịp Tết Trung thu, bánh trung thu, bánh, kẹo, nước giải khát, các loại thực phẩm ăn liền, đồ chơi trẻ em được đơn vị tập trung kiểm tra. Thời gian qua, đơn vị tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, nhãn mác hàng hóa. Cùng với đó, lấy mẫu kiểm nghiệm và truy xuất nguồn gốc xuất xứ, kịp thời ngăn hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.