Jung Il Woo bất ngờ vì độ 'nặng đô' của Running Man Vietnam, không ngại 'chơi tới bến'

Với chủ đề Tôi Là Ngôi Sao, tập 8 đưa dàn cast đến một “học viện nghệ thuật”, nơi các thành viên cùng trải qua những bài thi cá nhân và đồng đội nhằm tìm ra “Ngôi sao của năm 2026”. Bên cạnh sự xuất hiện của Hari Won và màn trở lại của Lê Xuân Tiền, Jung Il Woo trở thành khách mời đặc biệt đến từ Hàn Quốc.

Jung Il Woo vốn không xa lạ với khán giả Việt Nam. Nam diễn viên từng tạo dấu ấn với vai Lee Yoon Ho trong Unstoppable High Kick (Gia đình là số 1), một trong những nhân vật gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. Năm 2025, anh tiếp tục xuất hiện trong bộ phim Việt - Hàn Mang Mẹ Đi Bỏ.

Nam diễn viên từng xuất hiện nhiều lần trong Running Man phiên bản Hàn Quốc, nhưng lần này là trải nghiệm đầu tiên với phiên bản Việt. Chia sẻ trước ngày ghi hình, anh cho biết bản thân tò mò về cách các thành viên Việt Nam thực hiện các trò chơi cũng như những thử thách đặc trưng của chương trình.

Và dường như nam diễn viên không phải chờ quá lâu để cảm nhận sự khác biệt. Ngay ở thử thách đầu tiên, Hari Won lựa chọn Jung Il Woo làm bạn chơi thay vì ông xã Trấn Thành. Các cặp chơi sau đó lần lượt bước vào những tình huống diễn xuất và phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ trong khi né hành động bị cấm.

Với Jung Il Woo, những màn tương tác liên tục và đặc biệt là loạt pha tạt nước khiến anh nhanh chóng nhận ra Running Man Vietnam không hề “nhẹ nhàng”. Sau phần chơi, nam diễn viên thừa nhận chương trình thực sự “nặng đô”.

Jung Il Woo gần như không gặp trở ngại trong việc hòa nhập cùng dàn cast. Các thành viên liên tục tương tác và hỗ trợ nam diễn viên như một người chơi quen thuộc.

Trong thử thách diễn xuất và lấy nước mắt, các thành viên phải hóa thân vào nhiều nhân vật và xử lý những tình huống éo le để nhập vai. Dàn cast Việt chủ động hỗ trợ Jung Il Woo, tạo nên màn phối hợp cùng Trấn Thành và Anh Tú Atus. Sự kết hợp giữa một nam diễn viên Hàn Quốc và những “cây hài” của chương trình tạo ra nhiều tình huống bất ngờ thay vì chỉ tập trung vào khả năng diễn xuất.

Trong khi đó, Trấn Thành cho thấy kinh nghiệm diễn xuất khi chỉ mất khoảng 40 giây để hoàn thành thử thách lấy nước mắt. Ninh Dương Lan Ngọc cũng gây chú ý bởi khả năng phản xạ và xử lý tình huống linh hoạt, còn Lê Xuân Tiền trở lại với tâm thế chủ động hơn sau lần xuất hiện trước đó.

Ngoài ra, tập 8 còn mở đầu bằng màn tái hiện nhiều nhân vật và phân cảnh quen thuộc từ những bộ phim mà các thành viên từng tham gia như Cua Lại Vợ Bầu, Truy Tìm Long Diên Hương, Pháp Sư Mù, Bác Sĩ Tha Hương, Bộ Tứ Báo Thủ hay Gái Già Lắm Chiêu. Những hình tượng điện ảnh được đưa vào cùng một “vũ trụ” và biến tấu theo phong cách hài hước của Running Man Vietnam.