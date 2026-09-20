An Giang dự kiến lập phòng kiểm nghiệm dã chiến tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027

Bún quậy Phú Quốc - món ngon làm nên thương hiệu ẩm thực đảo ngọc. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Để chủ động xử lý nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong quá trình vận chuyển thực phẩm từ đất liền ra đảo, ngành y tế An Giang dự kiến triển khai phòng kiểm nghiệm dã chiến tại đặc khu Phú Quốc trong thời gian diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2027.

Theo ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang, đặc khu Phú Quốc có đặc thù địa lý biển, đảo xa đất liền, phần lớn thực phẩm chất lượng cao phải vận chuyển từ đất liền ra, tạo áp lực rất lớn về nguy cơ đứt gãy chuỗi lạnh và ô nhiễm vi sinh trong quá trình vận chuyển. Số lượng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phụ trợ lớn và năng lực xét nghiệm khẳng định tại chỗ ban đầu còn hạn chế.

Để tăng khả năng phát hiện và xử lý nhanh các nguy cơ, ngành y tế tham mưu triển khai phòng kiểm nghiệm dã chiến tại Trung tâm Y tế Phú Quốc. Phòng kiểm nghiệm dự kiến đạt chuẩn an toàn sinh học cấp II, được trang bị hệ thống Real-time PCR, cho phép xét nghiệm nhanh độc tố vi khuẩn trong khoảng 2-4 giờ.

Sở Y tế An Giang cũng báo cáo Bộ Y tế cho phép trưng dụng lực lượng chuyên gia, kiểm nghiệm viên từ Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại Phú Quốc trong thời gian diễn ra sự kiện.

Sở thực hiện cơ chế kiểm soát liên ngành tại các cửa ngõ, với sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế, công an, biên phòng, hải quan, nông nghiệp và công thương để kiểm soát thực phẩm ngay từ bến phà, cảng biển và sân bay.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng quân y thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang sẵn sàng lực lượng, hạ tầng và phương tiện cứu hộ đặc thù.