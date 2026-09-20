Cảnh sát Hải Phòng cứu người phụ nữ định nhảy xuống sông Cấm làm điều dại dột

Thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, vào khoảng 5h40 sáng nay 20/9, Trung tâm Chỉ huy 114 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an thành phố) tiếp nhận tin báo về việc một người phụ nữ có ý định nhảy từ cầu Hoàng Văn Thụ xuống sông Cấm (thuộc địa bàn phường Hồng Bàng).

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông khẩn trương điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường. Cùng với đó, Trung tâm Chỉ huy 114 thông báo Công an phường Hồng Bàng và lực lượng CSGT phối hợp hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng cảnh sát động viên, trấn an người phụ nữ từ bỏ hành vi tiêu cực. Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại hiện trường, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 (Phân đội Hồng Bàng) xác định một người phụ nữ đang đứng ở phía ngoài lan can cầu Hoàng Văn Thụ, được người dân xung quanh động viên, trấn an.

Lập tức lực lượng cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, kiên trì vận động, thuyết phục, ổn định tâm lý và phối hợp với người dân đưa cô gái vào khu vực an toàn.

Sau khi tiếp tục được ổn định tâm lý, người phụ nữ được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 đưa về trụ sở Công an phường Hồng Bàng để bàn giao; tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết.