Tp. Huế: Phường Thuận An tăng cường chống khai thác IUU, bảo đảm an toàn tàu cá

Sáng 18/9, UBND phường Thuận An tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU);

Sáng 18/9, UBND phường Thuận An tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời trang bị kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy (PCCC), cứu nạn, cứu hộ (CNCH) cho người điều khiển, chủ tàu và lao động làm việc trên tàu, thuyền đánh bắt thủy sản trên địa bàn năm 2026.

Tham dự hội nghị có Đại úy Cao Xuân Thế, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tp. Huế. Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An; Trung tá Lưu Xuân Nghiêm, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An; cùng đại diện Hải đội Biên phòng, Công an phường, chủ tàu và người lao động làm việc trên tàu, thuyền.

Gắn chấp hành IUU với trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi biển

Thuận An là địa bàn có kinh tế biển phát triển, với 438 tàu cá từ 6m trở lên. Hoạt động khai thác thủy sản vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa gắn với trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi, giữ gìn môi trường biển và tuân thủ các quy định pháp luật trong khai thác.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, nhấn mạnh chống khai thác IUU và bảo đảm an toàn PCCC, CNCH trên tàu cá là những nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, đời sống của ngư dân, cần sự tham gia trách nhiệm của các lực lượng chức năng, chủ tàu và người lao động.

Tại hội nghị, các chủ tàu và người lao động được phổ biến những quy định trọng tâm về chống khai thác IUU

Tại hội nghị, các chủ tàu và người lao động được phổ biến những quy định trọng tâm về chống khai thác IUU, qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong quá trình hoạt động trên biển, góp phần thực hiện các giải pháp khắc phục những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5 trên địa bàn thành phố.

Việc tuyên truyền không chỉ nhằm nâng cao nhận thức mà còn hướng đến thay đổi hành vi trong từng chuyến biển. Chấp hành đầy đủ quy định về khai thác, báo cáo và hoạt động đúng quy định là nền tảng để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm khai thác.

Chủ động phòng cháy, nâng cao an toàn cho mỗi chuyến biển

Cùng với chống khai thác IUU, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện là yêu cầu thiết thực đối với nghề khai thác thủy sản. Trong 8 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn phường Thuận An xảy ra 2 vụ cháy liên quan đến tàu cá. Thực tế này cho thấy công tác phòng ngừa cháy, nổ cần được đặt ở vị trí trọng tâm, thường xuyên và chủ động.

Các chủ tàu, người điều khiển và lao động được phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC, CNCH; hướng dẫn biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, sử dụng bình chữa cháy và xử lý tình huống khi xảy ra sự cố.

Đặc biệt, sau phần tuyên truyền, các học viên trực tiếp thực hành chữa cháy, rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và xử lý tình huống giả định. Cách làm này giúp kiến thức pháp luật được chuyển hóa thành kỹ năng thực tế, nâng cao khả năng ứng phó khi sự cố xảy ra.

Các học viên trực tiếp thực hành chữa cháy, rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và xử lý tình huống giả định...

Các học viên trực tiếp thực hành chữa cháy, rèn luyện kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và xử lý tình huống giả định...

Từ thực tiễn địa phương, lãnh đạo UBND phường Thuận An đề nghị cấp ủy, chính quyền, Ban Quản lý Cảng cá và Chi hội Nghề cá tiếp tục quan tâm công tác phòng ngừa cháy, nổ và bảo đảm an toàn trên tàu cá; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn và chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa.

Đối với nghề khai thác thủy sản, phát triển bền vững không chỉ nằm ở sản lượng đánh bắt mà còn ở việc tuân thủ pháp luật, bảo vệ nguồn lợi, bảo đảm an toàn cho ngư dân và giảm thiểu rủi ro trong sản xuất. Khi mỗi chủ tàu, người lao động trở thành một chủ thể có trách nhiệm trong chống IUU, phòng cháy và cứu nạn, những chuyến biển sẽ an toàn hơn, hoạt động khai thác có trách nhiệm hơn.

Từ việc kết hợp tuyên truyền pháp luật với thực hành kỹ năng cho thấy hướng tiếp cận thiết thực: phòng ngừa từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm từ mỗi con tàu và xây dựng ý thức từ mỗi người lao động. Đây là nền tảng quan trọng để nghề cá địa phương phát triển an toàn, có trách nhiệm, hài hòa với bảo vệ tài nguyên biển và hướng tới một sinh kế biển bền vững trong tương lai./.