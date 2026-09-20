Vĩnh Long: Khởi tố 3 bị can trong vụ chôn lấp gần 48 tấn chất thải

Cơ quan Công an tống đạt quyết định khởi tố và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Minh Phúc. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, ngày 18/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Minh Phúc (sinh năm 1980, cư trú ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú).

Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Minh Dũng (sinh năm 1981, cư trú ấp Phú Trường Yên, xã Song Phú) và Đặng Quốc Huy (sinh năm 1987, cư trú ấp Phú Thạnh A, xã Phú Quới).

Cả 3 bị can bị điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an tống đạt các quyết định tố tụng đối với Lê Minh Dũng (bên trái) và Đặng Quốc Huy. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Lê Minh Phúc là Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Long, địa chỉ tại Lô A1, Khu công nghiệp Hòa Phú. Đặng Quốc Huy là thủ kho và Lê Minh Dũng là tài xế xe nâng của công ty này.

Theo kết quả điều tra, từ tháng 3/2026 đến tháng 5/2026, Phúc đã chỉ đạo Huy và Dũng chôn lấp chất thải công nghiệp bên trong khu vực nhà xưởng, nhà để xe của Công ty.

Hiện trường chôn lấp chất thải công nghiệp bên trong khu vực nhà xưởng của doanh nghiệp. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long

Tổng khối lượng chất thải được chôn lấp là 47.776,85 kg. Trong đó, có 4.168,6 kg chất thải có thành phần nguy hại đặc biệt, vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật./.