Bắt đối tượng truy nã về tội trộm cắp tài sản

Ngày 20/9, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt vừa bắt giữ Lương Ngọc Tú, đối tượng bị truy nã về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lương Ngọc Tú và đối tượng khi bị Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt bắt giữ

Lương Ngọc Tú bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng ra Quyết định truy nã số 15383/QĐTN-VPCQCSĐT ngày 31/12/2025 về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng từng có 2 tiền án về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Trộm cắp tài sản”, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên sống lang thang.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt tiến hành rà soát, thu thập thông tin và xác minh di biến động của đối tượng. Qua đó, lực lượng công an xác định Tú đang có mặt tại khu vực thôn Đạ Sar, xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Tối 18/9, tổ công tác Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt triển khai lực lượng, tiếp cận và bắt giữ Lương Ngọc Tú tại thôn Đạ Sar. Việc bắt giữ bảo đảm an toàn, đúng trình tự, thủ tục.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt thực hiện các thủ tục cần thiết để bàn giao, tiếp tục xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an phường Lâm Viên - Đà Lạt cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, rà soát các đối tượng truy nã, truy tìm và phối hợp với các đơn vị, địa phương trong công tác xác minh, truy bắt.