Chỉ còn 8 ngày nữa quy định mới về VNeID chính thức áp dụng, người dân cần lưu ý để không bị khóa tài khoản

Chính phủ đã ban hành Nghị định 320/2026/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử.

Một trong những điểm đáng lưu ý của Nghị định 320/2026/NĐ-CP là quy định hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ. Cụ thể:

Tại Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP như sau:

"1. Khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam

a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa;

b) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ".

Theo quy định nêu trên từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ.

VNeID là ứng dụng định danh điện tử quốc gia trên thiết bị di động do Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư thuộc Bộ Công an Việt Nam phát triển và quản lý. Ứng dụng này mang lại nhiều tiện ích cho người dân trong cuộc sống hàng ngày.

Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến VNeID. Ảnh minh họa: TL

Ngoài ra cũng theo Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP như sau:

Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp tổ chức yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; hoặc tổ chức đó vi phạm thỏa thuận sử dụng Ứng dụng định danh quốc gia; hoặc bị giải thể, phá sản, tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; hoặc người đứng tên đăng ký tài khoản (người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hoặc người được ủy quyền) có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp tài khoản định danh điện tử của tổ chức bị khóa do người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền, tài khoản này được mở khóa khi cơ quan, tổ chức đó thực hiện thay đổi người đứng tên đăng ký tài khoản.

Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận thông qua việc khai báo của tổ chức trên Ứng dụng định danh quốc gia hoặc qua việc cập nhật, chia sẻ thông tin quy định tại Điều 8 Nghị định này".

Về thẩm quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức, Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi bổ sung Điều 16 Nghị định 69/2024/NĐ-CP như sau:

Thủ trưởng Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử có thẩm quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.

"1. Khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân Việt Nam

a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi căn cước điện tử của công dân bị khóa, mở khóa;

b) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản định danh điện tử của công dân khi số thuê bao di động công dân sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử đã thay đổi và không chính chủ".

Theo quy định nêu trên từ ngày 28/9/2026, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ.

Ngoài ra cũng theo Điều 8 Nghị định 320/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP như sau:

Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận, kiểm tra, xác thực và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp tổ chức yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình; hoặc tổ chức đó vi phạm thỏa thuận sử dụng Ứng dụng định danh quốc gia; hoặc bị giải thể, phá sản, tạm dừng, chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật; hoặc người đứng tên đăng ký tài khoản (người đại diện theo pháp luật hoặc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, hoặc người được ủy quyền) có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền.

Trường hợp tài khoản định danh điện tử của tổ chức bị khóa do người đứng tên đăng ký tài khoản của tổ chức có quyết định thi hành án của cơ quan có thẩm quyền, tài khoản này được mở khóa khi cơ quan, tổ chức đó thực hiện thay đổi người đứng tên đăng ký tài khoản.

Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận thông qua việc khai báo của tổ chức trên Ứng dụng định danh quốc gia hoặc qua việc cập nhật, chia sẻ thông tin quy định tại Điều 8 Nghị định này".

Về thẩm quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan, tổ chức, Nghị định 320/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi bổ sung Điều 16 Nghị định 69/2024/NĐ-CP như sau:

Thủ trưởng Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử có thẩm quyền cấp, khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử đối với cơ quan, tổ chức, công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam.