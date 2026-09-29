BYD sắp ra mắt xe siêu sang đấu Rolls-Royce Phantom

Carscoops đưa tin, BYD dường như không còn thỏa mãn với việc cạnh tranh ở phân khúc phổ thông với các đối thủ như: Toyota, Honda, Mazda, Ford. Giờ đây, hãng còn muốn thuyết phục những khách hàng của Rolls-Royce, Bentley hay Mercedes-Maybach chọn mua xe Trung Quốc.

Mẫu xe Yangwang mới bị bắt gặp đang chạy thử (Ảnh: Carscoops).

Mẫu xe mới của Yangwang, thương hiệu hạng sang nhà BYD đã bị bắt gặp đang chạy thử tại một cơ sở thử nghiệm dưới lớp ngụy trang.

Tương tự như Rolls-Royce Phantom, mẫu xe mới của YangWang sở hữu vóc dáng to lớn và bề thế, mang lại phong thái mà đa số các hãng xe Trung Quốc đến nay vẫn chưa làm được.

Dù có lớp ngụy trang nhưng vẫn có thể thấy, phần đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt lớn đặt dọc cùng cụm đèn pha có kiểu dáng tương tự mẫu SUV U8 hiện tại của YangWang. Tích hợp bên trong cụm đèn pha này là các dải tinh thể hình khối, cho thấy thương hiệu này nghiêm túc đến mức nào trong việc biến chiếc sedan trở nên đặc biệt, ngay cả theo các tiêu chuẩn khắt khe của châu Âu.

Quan sát từ phía hông, chiều dài cơ sở của xe trông rất lớn, dù chưa thể khẳng định liệu mẫu xe mới có dài bằng phiên bản trục cơ sở kéo dài của Rolls-Royce Phantom hay không.

Một số chi tiết trên mẫu xe Yangwang mới (Ảnh: Carscoops).

Dù vậy, có thể thấy xe sở hữu một chi tiết mang đậm nét truyền cảm hứng từ Rolls-Royce là thiết kế cửa mở ngược ở phía sau. Xe cũng được trang bị các ô cửa kính lớn phía sau trụ C, cho thấy sự tập trung tối đa vào việc tối ưu hóa sự thoải mái và sang trọng cho hàng ghế thứ hai.

Ngoài ra, mẫu xe mới của YangWang còn gây chú ý với cảm biến LiDAR đặt phía trên kính chắn gió và dự kiến sẽ sử dụng hệ thống lái bán tự động DiPilot 600 tiên tiến của hãng.

Khác với Rolls-Royce Phantom, mẫu sedan sang trọng mới của YangWang được cho là sẽ chỉ bán ra dưới dạng xe điện thuần túy (EV).

Mẫu xe có cảm biến trên kính chắn gió (Ảnh: Carscoops).

Theo trang CarNewsChina, đây có thể là một trong những mẫu xe điện tiên tiến nhất trên thị trường, tiềm năng trở thành mẫu xe đầu tiên của BYD trang bị pin thể rắn.

Vào tháng 9, Phó Chủ tịch Thường trực của BYD, bà Stella Li đã xác nhận, thương hiệu sẽ ra mắt mẫu xe điện chạy pin thể rắn đầu tiên vào năm 2027.

Trong bối cảnh công nghệ này chưa được thương mại hóa ở quy mô lớn do chi phí rất đắt đỏ, việc đưa nó lên một mẫu xe sang đầu bảng được xem là bước đi hoàn toàn hợp lý.