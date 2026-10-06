Trải nghiệm xe ga giá 24 triệu đồng động cơ 50cc thiết kế trẻ trung, cốp rộng, siêu tiết kiệm xăng

Xe ga động cơ 50cc thiết kế trẻ trung, cốp rộng, siêu tiết kiệm xăng

Xe máy SYM Shark 50

Xe ga SYM Shark 50 là một trong những lựa chọn đáng chú ý trong nhóm xe tay ga phân khối nhỏ, đặc biệt hướng tới học sinh, sinh viên hoặc người cần phương tiện gọn gàng để đi lại hàng ngày.

Theo SYM Việt Nam công bố, thay vì sử dụng kiểu dáng xe số thường gặp ở nhóm 50cc, Shark 50 được phát triển theo phong cách scooter. Xe có sàn để chân rộng, hộp số vô cấp, cốp lớn và cách vận hành đơn giản. Đáng chú ý, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 1,97 lít/100 km.

Ngoại hình là một trong những điểm tạo sự khác biệt cho xe máy SYM Shark 50. Mẫu xe được thiết kế theo hướng trẻ trung và năng động, phù hợp với nhóm khách hàng trẻ cần một phương tiện không quá cồng kềnh nhưng vẫn có dáng vẻ của xe tay ga.

Shark 50 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 1.931 x 665 x 1.096 mm. Chiều rộng 665 mm giúp thân xe tương đối gọn, thuận tiện khi di chuyển trên đường phố đông đúc hoặc đưa xe vào những vị trí đỗ có diện tích hạn chế.

Ngoại hình là một trong những điểm tạo sự khác biệt cho xe máy SYM Shark 50.

Một chi tiết đáng chú ý là sàn để chân. SYM sử dụng kết cấu khung gầm được cải tiến nhằm mở rộng diện tích khu vực này nhưng vẫn duy trì độ cứng cần thiết cho thân xe.

Sàn phẳng và rộng mang lại lợi thế khá rõ trong quá trình sử dụng hàng ngày. Người lái có thêm không gian đặt chân, đồng thời có thể tận dụng khu vực này khi cần mang theo túi xách hoặc một số đồ dùng nhỏ.

Khoảng sáng gầm xe ở mức 100 mm. Đây là thông số không quá lớn, phù hợp hơn với môi trường đường phố bằng phẳng. Người sử dụng cần chú ý khi lên xuống vỉa hè hoặc đi qua những đoạn đường có ổ gà lớn.

Shark 50 sử dụng bánh trước với lốp 70/90-14 và bánh sau 80/90-14. Bộ vành có kích thước tương đối lớn đối với một mẫu scooter 50cc, góp phần tạo dáng xe cân đối hơn và hỗ trợ khả năng vận hành ổn định.

Xe máy SYM Shark 50 được trang bị động cơ xăng 4 kỳ dung tích khoảng 50cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 kW tại 8.000 vòng/phút, tương đương khoảng 3,3 mã lực.

Mô-men xoắn cực đại đạt 3,2 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Động cơ 50cc, tiêu thụ 1,97 lít xăng/100 km

Thông số sức mạnh không phải điểm mà Shark 50 hướng đến. Thay vào đó, mẫu xe tập trung vào khả năng vận hành đơn giản, dễ kiểm soát và đáp ứng những hành trình ngắn như đi học, đi làm hoặc di chuyển trong khu vực đô thị.

Đặc biệt, xe sử dụng hộp số vô cấp, giúp người lái chỉ cần vặn ga để di chuyển mà không phải thao tác sang số. Đây là lợi thế đáng kể với những người mới bắt đầu sử dụng xe máy.

SYM vẫn trang bị cả khởi động điện và cần đạp. Việc duy trì cần khởi động cơ học có thể hữu ích trong một số trường hợp hệ thống điện hoặc ắc quy gặp vấn đề.

Khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng là một thông số đáng quan tâm. Theo công bố, Shark 50 tiêu thụ khoảng 1,97 lít xăng/100 km.

Nếu duy trì mức tiêu hao này, xe chỉ cần chưa tới 2 lít nhiên liệu để hoàn thành quãng đường 100 km trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Mức tiêu thụ thực tế vẫn có thể thay đổi tùy tải trọng, điều kiện đường sá, tốc độ và thói quen sử dụng ga.

Bên cạnh kiểu dáng scooter và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, tính thực dụng là điểm đáng chú ý khác trên SYM Shark 50.

Theo thông tin giới thiệu sản phẩm, khoang chứa đồ bên dưới yên đủ khả năng đặt 2 mũ bảo hiểm nửa đầu và vẫn còn không gian cho một số vật dụng cá nhân khác.

Đây là lợi thế đáng kể nếu so với nhiều dòng xe 50cc có không gian chứa đồ tương đối hạn chế. Với nhóm học sinh, sinh viên, cốp lớn có thể được tận dụng để cất áo mưa, găng tay, đồ dùng cá nhân hoặc những vật dụng nhỏ sử dụng hàng ngày.

Hệ thống treo của xe sử dụng phuộc ống lồng phía trước và lò xo phía sau, cấu hình khá quen thuộc trên các dòng scooter phổ thông.

SYM vẫn trang bị cả khởi động điện và cần đạp.

Ở hệ thống phanh, Shark 50 sử dụng phanh tang trống ở cả bánh trước và bánh sau. Trang bị này đơn giản, dễ bảo dưỡng và phù hợp với đặc tính vận hành của một mẫu xe phân khối nhỏ.

Hệ thống chiếu sáng trước và sau sử dụng bóng halogen. Đây không phải công nghệ mới như LED đang ngày càng phổ biến trên xe máy hiện nay, nhưng đổi lại có kết cấu đơn giản và chi phí thay thế tương đối dễ tiếp cận.

Giá xe ga SYM Shark 50

Theo Tạp chí Kinh doanh chứng khoán Việt Nam, xe ga 50cc SYM Shark 50 có giá bán đề xuất khoảng 24.000.000 đến 26.500.000 VNĐ tùy phiên bản (đã gồm thuế VAT). Cụ thể: Shark 50 (Bản tiêu chuẩn màu Trắng Đen, Xám Đen, Xanh Đen): khoảng 24.triệu đồng; Shark 50 (Bản màu Đen Nhám): khoảng 24.5 triệu đồng; Shark 50 Fi (Phun xăng điện tử màu Trắng Đen, Xám Đen, Xanh Đen): khoảng 26 triệu đồng; Shark 50 Fi (Phun xăng điện tử màu Đen Nhám): khoảng 26.5 triệu đồng.

Nhìn tổng thể, SYM Shark 50 không chạy theo cuộc đua công nghệ với màn hình màu, khóa thông minh hay hệ thống phanh ABS. Điểm mạnh của mẫu xe nằm ở công thức đơn giản hơn: thiết kế xe ga trẻ trung, cách vận hành dễ làm quen, cốp rộng và động cơ 50cc tiết kiệm nhiên liệu.

Với những đặc điểm này, Shark 50 hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên một chiếc scooter nhỏ gọn và thực dụng để phục vụ nhu cầu di chuyển hàng ngày, đặc biệt là học sinh, sinh viên hoặc người chưa cần tới một mẫu xe tay ga dung tích động cơ lớn.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.