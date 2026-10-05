Xe hatchback thiết kế thể thao, công suất 180 mã lực, giá 640 triệu đồng

Subaru cho biết, Impreza Sport 2027 dự kiến có mặt tại các đại lý tại Mỹ vào cuối năm nay với giá khởi điểm 24.595 USD (639,40 triệu đồng). Con số này thấp hơn 2.000 USD (51,99 triệu đồng) so với mức 26.595 USD (691,39 triệu đồng) của Subaru Impreza Sport 2026. Trong bối cảnh giá xe mới tại Mỹ tiếp tục ở mức cao, việc giảm giá cho một mẫu xe cỡ nhỏ như Impreza có thể giúp Subaru thu hút nhóm khách hàng đang ưu tiên chi phí sở hữu.

Subaru Impreza Sport 2027.

Trong lần tái cấu trúc dòng sản phẩm này, Subaru đã khai tử Impreza Sport và đưa phiên bản Base mới vào vị trí khởi điểm. Mặc dù hãng chưa công bố quá nhiều thông tin, Impreza Base 2027 vẫn được trang bị đèn pha LED có khả năng tự động điều chỉnh theo hướng đánh lái và bộ mâm hợp kim 17 inch màu xám đậm. Ngoại thất cũng có thay đổi về màu sơn khi Pure Red được thay thế bằng tùy chọn Ignition Red mới.

Khoang nội thất của Subaru Impreza Base 2027 cho thấy rõ những nỗ lực cắt giảm chi phí. Xe sử dụng ghế bọc vải màu đen, hệ thống âm thanh 4 loa và hai màn hình 7 inch, hỗ trợ Android Auto cùng Apple CarPlay. Những trang bị thực dụng khác gồm hàng ghế sau có thể gập, hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, hệ thống mở cửa không cần chìa khóa và nút khởi động. Dù danh sách tiện nghi không quá nổi bật, Subaru cho biết chất lượng vật liệu nội thất trên Impreza 2027 đã được cải thiện, trong đó đáng chú ý là vật liệu trên tấm ốp cửa và đường chỉ khâu mới trên bảng điều khiển trung tâm.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Subaru Impreza 2027 là hệ thống hỗ trợ lái xe EyeSight được trang bị tiêu chuẩn. Hệ thống này bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng kết hợp hỗ trợ giữ làn đường, phanh trước va chạm và hỗ trợ dừng khẩn cấp. Xe cũng có hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn đường và chức năng cảnh báo khi xe có dấu hiệu chao đảo hoặc mất tập trung. Đây là những trang bị giúp Impreza Base duy trì mức độ an toàn tương đối cao dù được định vị là phiên bản giá rẻ.

Khác với Impreza Sport 2026, phiên bản Base mới sử dụng động cơ 4 xi lanh hút khí tự nhiên dung tích 2,5 lít. Động cơ này cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 241 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. So với động cơ 2 lít của Impreza Sport đời trước, cấu hình mới mạnh hơn 28 mã lực và tăng đáng kể dung tích động cơ.

Điều này tạo ra một nghịch lý thú vị trong dòng Subaru Impreza 2027. Phiên bản Base mới có giá thấp hơn 2.000 USD nhưng lại sở hữu động cơ mạnh hơn so với Impreza Sport 2026. Tuy nhiên, khách hàng phải chấp nhận một số cắt giảm về trang bị. Impreza Sport đời trước được trang bị đèn sương mù LED, mâm hợp kim 18 inch và hệ thống âm thanh 6 loa. Xe cũng sở hữu màn hình thông tin giải trí 11,6 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay không dây, trong khi phiên bản Base 2027 chỉ có hai màn hình 7 inch và hệ thống âm thanh 4 loa.

Ngoài ra, dù mang tên Sport, Subaru Impreza Sport 2026 thực tế không được trang bị động cơ mạnh. Xe sử dụng động cơ 4 xi lanh 2 lít với công suất 152 mã lực và mô-men xoắn tương đương 196 Nm. Vì vậy, Impreza Base 2027 không chỉ có giá thấp hơn mà còn vượt trội về sức mạnh động cơ, dù bị cắt giảm một số trang bị tiện nghi và ngoại thất.

Ở phía trên dòng sản phẩm, Subaru Impreza RS 2027 tiếp tục được duy trì với giá khởi điểm 29.495 USD (766,78 triệu đồng), không thay đổi so với trước. Phiên bản cao cấp nhất này không nhận được nhiều nâng cấp đáng kể, nhưng được bổ sung bộ sạc điện thoại thông minh không dây mới với hiệu suất được cải thiện. Impreza RS 2027 cũng được hưởng những thay đổi chung của dòng xe, bao gồm màu sơn Ignition Red mới và những cải tiến về vật liệu nội thất.