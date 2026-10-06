[GALLERY] Ram 1500 Rumble Bee vừa mở bán đã 'cháy hàng' chỉ trong 90 phút

Ram đã hồi sinh dòng Rumble Bee, phiên bản tiêu chuẩn trang bị động cơ V8 Hemi 5.7 L được phân bổ đến hết tháng 3/2027 đã được bán sạch trong 24 giờ. Thậm chí hạn mức phân bổ Rumble Bee đợt đầu cho năm 2026 còn kết thúc nhanh hơn khi chỉ 90 phút sau khi cổng đặt hàng được mở.

Mức giá khởi điểm của Rumble Bee dòng bán tải nhập môn từ 59.995 USD quy đổi 1,55 tỷ đồng, trong khi phiên bản SRT có công suất 777 mã lực có giá 97.790 USD quy đổi 2,5 tỷ đồng. Phía Ram đang phấn khích trước phản ứng mạnh mẽ của khách hàng.

Rumble Bee mang lại rất nhiều hiệu ứng thị giác kịch tính để phân biệt với dòng Ram 1500 thông thường, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên dòng xe này kết hợp cabin nhỏ Quad Cab với thùng ngắn. Theo cách gọi của Ram, việc “cắt giảm 330,2 mm phần khung giữa các trục bánh xe mang lại sự tự do cho các nhà thiết kế phác họa nên chiếc xe tải thuộc về đường đua”.

Nhưng theo tiêu chuẩn châu Âu, đây vẫn là một cỗ xe khổng lồ với chiều dài lên tới 219,5 inch, tương đương 5,57 mét từ cản trước đến cản sau. Phản ứng mạnh mẽ ban đầu cho thấy Ram đã xác định được nhóm khách hàng vẫn muốn chiếc xe bán tải của họ mang lại những xúc cảm cơ khí cùng hơi hướng hoài cổ.

Rumble Bee phiên bản tiêu chuẩn sở hữu khối động cơ mã hiệu “Eagle” sản sinh công suất 395 mã lực và mô-men xoắn 555 Nm. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 6,1 giây và chạy tăng tốc 400 m trong 14,6 giây với tốc độ tối đa 149,67 km/h (93 mph).

Trang bị hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian chủ động, Rumble Bee vẫn mang đến cho chủ nhân cách để phần đuôi xe "quậy" hơn. Một nút bấm nằm cạnh cần số ở bệ trung tâm có chức năng ngắt cầu trước, cho phép mẫu xe tải thuần chất đường phố này chuyển sang hệ thống dẫn động cầu sau nhằm phục vụ những pha drift văng đuôi và đốt lốp đầy phấn khích.

Ở cấu hình này, cỗ máy V8 của Ram bỏ qua hệ thống hybrid nhẹ eTorque và công nghệ ngắt động cơ tạm thời, biến thành chiếc xe tải cơ bắp mang phong cách cổ điển thực thụ trong một thế giới ngày càng bị điện khí hóa. Động cơ này đi kèm hộp số tự động 8 cấp truyền sức mạnh xuống cả bốn bánh hoặc chỉ hai bánh sau.

Ram đã thiết lập "cầu thang giá" rất đặc biệt, với mức giá chưa bao gồm khoản phí vận chuyển 2.795 USD hơn 72 triệu đồng. Cụ thể: Công suất 395 mã lực với giá 59.995 USD quy đổi 1,55 tỷ đồng; Công suất 470 mã lực với giá 69.995 USD quy đổi 1,81 tỷ đồng; Công suất 470 mã lực kèm Gói Track Pack với giá 79.995 USD quy đổi 2,07 tỷ đồng; Công suất 777 mã lực với giá 94.995 USD quy đổi 2,46 tỷ đồng.

Nếu để ý sẽ thấy mức giá cách nhau khoảng 10.000 USD tương đương hơn 259 triệu. Khoảng cách bước lên bản 470 mã lực so với bản tiêu chuẩn sẽ thêm 75 mã lực, tương đương 133 USD khoảng 3,45 triệu đồng cho mỗi mã lực. Gói Track Pack hoàn toàn không gia tăng công suất,chỉ bổ sung các trang bị phần cứng thuần túy, thế nên có thể nói đây là "chi phí" thể hiện tinh thần đam mê tốc độ.

Đối với bản SRT đắt hơn 15.000 USD quy đổi 389 triệu đồng so với bản Track Pack nhưng cung cấp thêm tới 307 mã lực, tương đương khoảng 49 USD khoảng 1,2 triệu đồng cho mỗi mã lực. Giá xăng hiện nay không hề rẻ, thế nhưng khách hàng vẫn đang xếp hàng dài để sở hữu chiếc siêu bán tải cỡ lớn với khối động cơ V8 5.7 L chắc chắn sẽ rất "khát xăng".

Trước Rumble Bee, RAM đã từng ra mắt những phiên bản "khủng" hơn như 392 và SRT có mức giá siêu đắt đỏ mang khối động cơ lớn hơn, cộng thêm dòng RHO thiên về off-road và "ông vua" TRX. Nếu nhìn từ các phiên bản này, Rumble Bee tiêu chuẩn gần như là sự lựa chọn hợp lý nhất.

Video: Giới thiệu bán tải Ram 1500 Rumble Bee 2027.