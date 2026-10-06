VIMS 2026: Gần 60 mẫu xe phản ánh cuộc đua mới trên thị trường ô tô

Tâm điểm gian hàng VinFast là VF Wild, mẫu bán tải sử dụng công nghệ EREV vừa được giới thiệu với giá niêm yết từ 860 triệu đồng, đi được quãng đường hơn 1.000km vừa giới thiệu ra thị trường

Trong bối cảnh Vietnam Motor Show (VMS) không được tổ chức 3 năm liên tiếp, Vietnam Innovative Mobility Show 2026 (VIMS 2026) diễn ra tại Hà Nội trở thành một trong những sự kiện đáng chú ý của thị trường ô tô trong năm nay. Không chỉ trưng bày sản phẩm, sự kiện còn cho thấy những thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng và cuộc cạnh tranh giữa các thương hiệu.

Diễn ra trong hai ngày 3-4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, VIMS 2026 quy tụ gần 60 mẫu xe thuộc Top 5 của Car Choice Awards (CCA) 2026 cùng nhiều sản phẩm mới. Trong đó, 25 mẫu xe đang bán tại Việt Nam được đưa vào hoạt động trải nghiệm thực tế, giúp người tiêu dùng trực tiếp đánh giá sản phẩm thay vì chỉ tiếp cận thông qua thông số và hình ảnh.

Xe điện, hybrid ngày càng hiện diện rõ

Danh sách sản phẩm và kết quả CCA 2026 cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang mở rộng nhanh về lựa chọn công nghệ. Bên cạnh xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống, xe thuần điện, hybrid, plug-in hybrid (PHEV) và các giải pháp điện hóa đang xuất hiện ở nhiều phân khúc.

Gian hàng của Omoda & Jaecoo Việt Nam giới thiệu loạt xe điện hóa gồm Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J7 PHEV cùng các phiên bản J5 hybrid và thuần điện.

Tại VIMS 2026, tâm điểm gian hàng VinFast là VF Wild, mẫu bán tải sử dụng công nghệ EREV vừa được giới thiệu với giá niêm yết từ 860 triệu đồng. Honda mang tới triển lãm cả xe hai bánh và ô tô, trong đó khu vực ô tô tập trung vào các sản phẩm hybrid.

Omoda & Jaecoo giới thiệu loạt xe điện hóa gồm Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J7 PHEV cùng các phiên bản J5 hybrid và thuần điện. Trong nhóm SUV điện hóa cỡ lớn có Volvo XC90, Mazda CX-90 HEV và Lynk & Co 900 PHEV.

Omoda & Jaecoo Việt Nam bàn giao xe JAECOO J5 cho khách hàng

Xu hướng này cũng được thể hiện qua kết quả CCA 2026. Ở hạng mục “Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông”, Jaecoo J5 SHS-H giành chiến thắng, trong khi Hyundai Palisade Hybrid đứng đầu nhóm cao cấp. VinFast VF 8 được vinh danh “Xe thuần điện mới của năm”.

Tâm điểm của gian hàng Omoda & Jaecoo Việt Nam là mẫu xe JAECOO J5 vừa ra mắt thị trường

Sự xuất hiện của các mẫu xe điện hóa ở những vị trí nổi bật cho thấy cuộc cạnh tranh trên thị trường đang chuyển dần từ câu chuyện động cơ và thiết kế sang hiệu quả sử dụng, công nghệ, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và phương thức vận hành.

Giải thưởng phản ánh nhu cầu ngày càng phân hóa

CCA 2026 đã khép lại hành trình bình chọn và đánh giá với 15 hạng mục, được xây dựng xoay quanh nhiều nhu cầu khác nhau của người sử dụng ô tô Việt Nam.

Ở nhóm xe gia đình, Hyundai Creta giành giải ở phân khúc dưới 600 triệu đồng

Ở nhóm xe gia đình, Hyundai Creta giành giải ở phân khúc dưới 600 triệu đồng; Mazda CX-5 chiến thắng nhóm 600 triệu-1 tỷ đồng; Honda CR-V đứng đầu nhóm 1-2 tỷ đồng và Volkswagen Viloran được lựa chọn ở nhóm 2-5 tỷ đồng.

Các kết quả này cho thấy yếu tố giá bán vẫn đóng vai trò quan trọng trong quyết định mua xe, song nhu cầu đang được phân chia rõ hơn theo ngân sách và mục đích sử dụng. Thị trường không còn chỉ cạnh tranh ở một vài phân khúc phổ biến mà mở rộng thành nhiều nhóm khách hàng với yêu cầu khác nhau.

VinFast VF 3 được trao giải “Xe GenZ của năm”

Ở các nhóm nhu cầu đặc thù, VinFast VF 3 được vinh danh “Xe GenZ của năm”, Geely EX2 nhận giải “Xe cho phái nữ của năm” và Mazda MX-5 chiến thắng hạng mục “Xe chất chơi của năm”.

Limo Green nhận giải “Xe dịch vụ cho hành khách của năm”

Đáng chú ý, CCA 2026 còn ghi nhận những sản phẩm phục vụ mục đích kinh doanh. VinFast Limo Green được trao giải “Xe dịch vụ cho hành khách của năm”, trong khi BYD M6 nhận danh hiệu “Xe được bình chọn nhiều nhất 2026”. Điều này cho thấy thị trường xe điện đang mở rộng phạm vi từ nhu cầu cá nhân sang vận tải dịch vụ.

Từ giải thưởng đến trải nghiệm thực tế

Điểm đáng chú ý tại VIMS 2026 là gần 60 mẫu xe Top 5 cùng xuất hiện, trong đó 25 mẫu được đưa vào hoạt động lái thử trên các tuyến đường công cộng. Với người tiêu dùng, đây là cơ hội để so sánh trực tiếp khả năng vận hành, trang bị và mức độ phù hợp với nhu cầu thực tế.

Các mẫu xe SUV trưng bày tại sự kiện

Trong bối cảnh số lượng sản phẩm ngày càng lớn, trải nghiệm có thể trở thành một yếu tố quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ quan tâm sang quyết định mua. Các hãng xe cũng có thêm cơ hội tiếp cận khách hàng trực tiếp và tạo khác biệt giữa những sản phẩm có mức giá hoặc trang bị tương đồng.

CCA 2026 đồng thời mở rộng phạm vi đánh giá sang các sự kiện và nội dung của ngành ô tô. “Top 5 sự kiện ngành xe 2026” ghi nhận sự kiện ra mắt OMODA C5 SHS-H, chương trình “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”, hoạt động Hyundai Thành Công xuất khẩu xe sang Mexico và Australia, việc mở rộng mạng lưới sạc mở của VETC và sự kiện Ready Set Ford.

Honda Việt Nam là thương hiệu duy nhất đưa cả xe điện hai bánh và xe bốn bánh tới trưng bày, giới thiệu sản phẩm

Việc các sự kiện về điện hóa, hạ tầng sạc và xuất khẩu ô tô được ghi nhận trong cùng một nhóm cho thấy bức tranh ngành xe đang mở rộng khỏi phạm vi bán xe. Chuỗi giá trị ngày càng bao gồm công nghệ, hạ tầng, sản xuất, xuất khẩu và các dịch vụ liên quan.

CCA 2026 cũng dành một hạng mục cho “Top 5 nội dung ngành xe 2026”, phản ánh sự thay đổi trong cách người tiêu dùng tiếp cận thông tin ô tô. Các nội dung được lựa chọn tập trung vào nhiều chủ đề như công nghệ, công nghiệp ô tô, trải nghiệm sản phẩm, so sánh xe và đánh giá khả năng cạnh tranh.

Gian hàng của VinFast với chương trình “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh”

Nhìn tổng thể, kết quả CCA 2026 và những mẫu xe xuất hiện tại VIMS cho thấy thị trường ô tô Việt Nam đang ngày càng đa dạng về sản phẩm, công nghệ và nhóm khách hàng. Nếu trước đây cuộc cạnh tranh chủ yếu xoay quanh thiết kế, giá bán và thương hiệu, hiện công nghệ điện hóa, trang bị, mục đích sử dụng và trải nghiệm thực tế đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng.

Trong bối cảnh VMS tiếp tục vắng bóng, VIMS 2026 với quy mô gần 60 mẫu xe Top 5 tạo thêm một điểm kết nối giữa các thương hiệu và người tiêu dùng. Quan trọng hơn, sự kiện cho thấy một thị trường ô tô đang chuyển dịch, nơi quyết định mua xe ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng cụ thể và khả năng đáp ứng của từng công nghệ.