Giá dự kiến 750-820 triệu đồng, Wuling Darion có thoát cảnh loay hoay tìm khách?

Darion đã xuất hiện trong danh mục sản phẩm trên website Wuling Việt Nam, đi kèm trạng thái sắp ra mắt. Dự kiến, mẫu MPV này có 3 phiên bản gồm EV 450 km, EV 500 km và PHEV.

Đây sẽ là mẫu MPV thứ 2 của Wuling tại Việt Nam, sau Grango vừa được đưa ra thị trường.

Khó tạo khác biệt về giá

Theo tìm hiểu của VietTimes, Darion có giá dự kiến 750-820 triệu đồng. Với vùng giá này, mẫu xe của Wuling không tạo được lợi thế về giá khi đặt cạnh BYD M6 (756 triệu đồng), VinFast Limo Green (699 triệu đồng) hay MG G50 (559-749 triệu đồng).

Chưa kể, cả Limo Green và M6 đều là những mẫu xe đã có mặt trên thị trường, phần nào tạo được lượng người dùng riêng. Trong đó, Limo Green đã đạt doanh số hàng chục nghìn xe, còn BYD M6 cũng cán mốc gần 2.000 chiếc sau hơn một năm mở bán.

Điều này đồng nghĩa Darion không chỉ cạnh tranh về giá mà còn phải thuyết phục khách hàng chuyển sang một sản phẩm mới của Wuling.

Wuling Darion được trưng bày tại một sự kiện giới thiệu cho đại lý. Ảnh: Wuling.

TMT Motors chưa công bố đầy đủ trang bị và cấu hình vận hành của Darion dành cho Việt Nam. Nếu tham khảo cấu hình tại thị trường Trung Quốc, Darion cũng không quá nổi bật khi đặt cạnh các mẫu MPV đang bán tại Việt Nam.

Bản thuần điện tại Trung Quốc sử dụng pin 60 kWh, công suất 134 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm. Trong khi đó, Limo Green có công suất 204 mã lực, mô-men xoắn 280 Nm, còn BYD M6 đạt 161 mã lực và 310 Nm. Rõ ràng nếu so về hiệu suất, mẫu xe Wuling hoàn toàn lép vế trước 2 đối thủ.

Wuling công bố Darion tại Việt Nam sẽ có 2 bản EV với phạm vi 450 km và 500 km, bên cạnh một bản PHEV. So với BYD M6 dùng pin 55,4 kWh và đạt 420 km, hay Limo Green dùng pin 60,13 kWh và đạt 450 km, Darion đang nhỉnh hơn về phạm vi công bố.

Bên cạnh đó, Darion còn có lợi thế ở tùy chọn PHEV, phù hợp với khách gia đình muốn linh hoạt khi đi xa và giảm phụ thuộc vào trạm sạc. Với sự đa dạng cấu hình, mẫu xe cho thấy tham vọng mở rộng tệp khách hàng, thay vì chỉ tập trung vào nhóm chạy dịch vụ như Limo Green hay M6.

Darion nhỉnh hơn Limo Green về quãng đường công bố nhưng giá dự kiến cao hơn khoảng 50 triệu đồng, khiến lợi thế cạnh tranh chưa thật sự rõ ràng. Ảnh: VinFast.

Có thay đổi cục diện của Wuling tại Việt Nam?

Khó khăn của Darion không chỉ đến từ đối thủ, mà còn đến từ chính vị thế của Wuling tại Việt Nam. Thương hiệu này bắt đầu bán ô tô từ năm 2023 với Mini EV, nhưng kết quả ban đầu thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Trong năm đầu tiên, TMT Motors tiêu thụ 591 chiếc, chỉ hoàn thành khoảng 10% kế hoạch 5.525 xe.

Wuling Mini EV là mẫu xe điện cỡ nhỏ đầu tiên được TMT Motors đưa vào Việt Nam, mở đầu chiến lược xe điện giá thấp của doanh nghiệp từ năm 2023. Ảnh: TMT Motors.

Năm 2024, Mini EV tăng lên 1.358 xe và vượt kế hoạch 1.016 chiếc. Tuy nhiên, quy mô này vẫn nhỏ nếu đặt cạnh thị trường ô tô phổ thông. Sang năm 2025, báo cáo thường niên của TMT Motors cho thấy doanh nghiệp tiêu thụ 1.234 ô tô điện, hoàn thành 36% kế hoạch 3.404 xe.

Tình hình năm 2026 cũng chưa cho thấy bước tiến rõ rệt. Theo số liệu của ông Vũ Tấn Công, nguyên Tổng Thư ký Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, 8 tháng đầu năm chỉ có 271 xe Wuling đăng ký mới và sang tên, bình quân chưa đến 34 xe mỗi tháng.

Con số này chưa thể xem là doanh số bán hàng chính thức, nhưng phần nào phản ánh quy mô hiện diện của Wuling trên thị trường. Sau hơn 3 năm, hãng đã mở rộng danh mục từ Mini EV sang Bingo, Grango và sắp tới là Darion, song lượng xe đến tay người dùng vẫn chưa tạo được bước nhảy tương xứng.

Vì thế, Darion phải giải quyết cùng lúc 2 bài toán tại Việt Nam: cạnh tranh trong một phân khúc mà các mẫu xe có nguồn gốc Trung Quốc chưa dễ tìm khách, đồng thời cải thiện sức hút cho Wuling, thương hiệu đến nay vẫn chưa tạo được doanh số đáng kể.

Darion không chỉ phải cạnh tranh về sản phẩm và giá bán, mà còn phải giúp Wuling cải thiện sức hút tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Wuling.

Cấu hình 7 chỗ, lựa chọn EV và PHEV cùng nhiều trang bị có thể giúp Darion tạo sự chú ý ban đầu. Nhưng để tránh cảnh phải liên tục giảm giá như một số đối thủ, TMT Motors sẽ cần một mức giá đủ cạnh tranh, chính sách hậu mãi tốt và quan trọng hơn là thuyết phục người mua rằng Wuling có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài.