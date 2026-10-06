Cập nhật bảng giá xe hãng Lexus mới nhất tháng 10/2026.

Lexus là thương hiệu xe hạng sang đến từ Nhật Bản, nổi bật với kiểu dáng sang trọng, tinh tế, chất lượng hoàn thiện cao và trải nghiệm vận hành êm ái. Các dòng xe như ES, GX, LS, NX, RX hay LX được nhiều khách hàng quan tâm nhờ nội thất cao cấp, trang bị tiện nghi hiện đại và ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, mang đến diện mạo sang trọng nhưng vẫn đầy cá tính.

Bên cạnh sự chỉn chu trong từng chi tiết, Lexus còn được biết đến nhờ độ bền, độ tin cậy cao cùng những công nghệ hỗ trợ an toàn và vận hành tiên tiến. Tại Việt Nam, Lexus hướng đến nhóm khách hàng đề cao sự sang trọng, thoải mái và chất lượng sử dụng lâu dài, đồng thời mong muốn sở hữu được một chiếc xe thể hiện phong cách, vị thế và dấu ấn riêng trong phân khúc xe cao cấp.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Lexus mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp cho bạn biết rõ giá của từng dòng xe Lexus để chuẩn bị mức tài chính.