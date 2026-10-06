Đánh giá xe Toyota Yaris Cross bản V và HEV: Chi tiết trang bị cùng giá bán lăn bánh mới nhất

Toyota Yaris Cross là mẫu SUV đô thị cỡ B được phát triển trên nền tảng khung gầm DNGA, phân phối tại thị trường Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Mẫu xe này mang đến hai lựa chọn cấu hình gồm bản máy xăng tiêu chuẩn (Yaris Cross V) và bản hybrid tiết kiệm nhiên liệu (Yaris Cross HEV), cạnh tranh trực tiếp cùng các đối thủ trong phân khúc như Hyundai Creta, KIA Seltos, Honda HR-V và Mitsubishi XForce.

Bảng giá niêm yết và chi phí lăn bánh Toyota Yaris Cross

Hiện tại, Toyota Yaris Cross có mức giá niêm yết từ 650 triệu đồng cho bản xăng và 728 triệu đồng cho bản hybrid. Đi kèm với đó là các gói hỗ trợ lệ phí trước bạ giúp hạ giá thành lăn bánh thực tế của xe đáng kể.

*Lưu ý: Mức giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các khuyến mại bổ sung tại đại lý và có thể thay đổi tùy thuộc vào trang bị cụ thể của từng xe.

Ngoại thất góc cạnh đậm chất SUV

Thiết kế ngoại hình của Toyota Yaris Cross chịu ảnh hưởng rõ nét từ đàn anh Corolla Cross với phong cách tạo hình vuông vức, khỏe khoắn. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao của xe đạt 4.310 x 1.770 x 1.655 mm, trục cơ sở 2.620 mm cùng khoảng sáng gầm ấn tượng ở mức 210 mm, nhỉnh hơn một số đối thủ cùng phân khúc giúp xe linh hoạt khi vượt địa hình gồ ghề hay đường ngập nước nhẹ.

Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt hình thang họa tiết vảy cá màu đen viền chrome sáng bóng. Hệ thống chiếu sáng sử dụng hoàn toàn bóng LED, từ đèn pha tự động bật/tắt, đèn ban ngày cho đến đèn sương mù đặt gọn trong hốc gió giả. Thân xe cơ bắp với các đường gân nổi, vòm bánh ốp nhựa đen khỏe khoắn kết hợp bộ mâm hợp kim 18 inch phay bóng hai tông màu bắt mắt. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ, hỗ trợ chỉnh gập điện tự động và tích hợp mắt camera 360 độ.

Nội thất thực dụng và ngập tràn tiện nghi

Bên trong khoang lái, táp-lô của Yaris Cross được tạo hình hai tầng tách biệt, bố trí hướng về người lái. Dù các chi tiết chủ yếu làm từ vật liệu nhựa cứng, cách hoàn thiện tương đối chỉn chu mang lại cảm giác hiện đại.

Khu vực trung tâm nổi bật với màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch đặt nổi, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto, đi kèm hệ thống âm thanh 6 loa. Phía sau vô-lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số kích thước 7 inch hiển thị đa dạng thông số vận hành. Ghế ngồi được bọc da toàn bộ, trong đó ghế lái có tính năng chỉnh điện 8 hướng.

Bên cạnh đó, xe còn sở hữu nhiều trang bị giá trị như phanh tay điện tử kèm tính năng giữ phanh tự động, điều hòa tự động có cửa gió riêng cho hàng ghế sau, sạc điện thoại không dây và đèn viền nội thất. Dung tích khoang hành lý đạt 471 lít trên bản xăng và 466 lít trên bản hybrid. Riêng bản HEV được bổ sung tính năng cốp điện hỗ trợ mở rảnh tay thông minh.

Khả năng vận hành và mức tiêu hao nhiên liệu

Toyota Yaris Cross mang đến hai tùy chọn cấu hình động lực riêng biệt cho khách hàng:

Phiên bản máy xăng (2NR-VE): Sử dụng động cơ 1.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, công suất tối đa 105 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại 4.200 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp D-CVT cùng lẫy chuyển số thể thao tích hợp trên vô-lăng.

Phiên bản Hybrid (2NR-VEX): Kết hợp giữa động cơ xăng 1.5L (công suất 90 mã lực, mô-men xoắn 121 Nm) và một mô-tơ điện (công suất 79 mã lực, mô-men xoắn 141 Nm), cho tổng công suất kết hợp 110 mã lực. Đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT, bộ pin lithium-ion và chế độ chạy thuần điện EV Mode.

Điểm sáng lớn nhất của phiên bản hybrid nằm ở mức tiết kiệm nhiên liệu vượt trội. Theo số liệu công bố, bản HEV chỉ tiêu hao khoảng 3,56 lít/100 km đường ngoài đô thị và 3,8 lít/100 km ở cung đường hỗn hợp. Bản xăng tiêu chuẩn cũng ghi nhận mức tiêu thụ hợp lý với 5,95 lít/100 km hỗn hợp.

Công nghệ an toàn chủ động phong phú

Cả hai phiên bản Toyota Yaris Cross đều được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với hàng loạt tính năng hỗ trợ lái hiện đại như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng tự động, cảnh báo phương tiện phía trước khởi hành.

Danh sách trang bị tiêu chuẩn còn bao gồm hệ thống phanh ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến áp suất lốp, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau, camera 360 độ và 6 túi khí.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết

Nhìn chung, Toyota Yaris Cross là mẫu xe hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn cho người dùng đô thị nhờ ngoại hình năng động, danh sách trang bị an toàn vượt trội cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng trên bản hybrid. Mặc dù giá niêm yết ban đầu còn đôi chút rào cản và chất liệu nội thất chưa thật sự sang trọng, các chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ hiện tại đang tạo lợi thế cạnh tranh đáng kể cho mẫu SUV cỡ nhỏ này.