Doanh số xe điện châu Âu lập kỷ lục

Thị trường xe điện châu Âu đang cho thấy đà tăng trưởng rõ rệt khi doanh số đạt mức kỷ lục trong năm 2026. Theo báo cáo của Transport & Environment (T&E), 1,64 triệu xe điện đã được bán tại Liên minh châu Âu trong 8 tháng đầu năm, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn cung xe điện tại châu Âu tăng trưởng mạnh

Xe điện chiếm 22% tổng thị trường ôtô EU trong giai đoạn này, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025. T&E nhận định 2026 là "năm bản lề về khả năng tiếp cận xe điện", khi số lượng mẫu xe điện được cung cấp trên thị trường tăng 50% chỉ trong 1 năm.

1,64 triệu xe điện đã được bán tại Liên minh châu Âu trong 8 tháng đầu năm, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe điện chiếm 22% tổng thị trường ôtô EU trong giai đoạn này, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2025.

Sự gia tăng nguồn cung diễn ra trong bối cảnh các hãng xe mở rộng danh mục sản phẩm nhằm đáp ứng những mục tiêu về khí thải ngày càng nghiêm ngặt của EU. Việc đưa thêm các mẫu xe có giá dễ tiếp cận cũng giúp các nhà sản xuất thu hút thêm khách hàng, đồng thời giảm nguy cơ phải chịu các khoản phạt liên quan đến mục tiêu phát thải.

Volkswagen là một trong những hãng đang đẩy mạnh chiến lược này. Tập đoàn của Đức chuẩn bị đưa ra thị trường loạt mẫu xe điện giá phải chăng, trong đó có mẫu ID. Polo thuần điện. Các mẫu xe mới được kỳ vọng giúp Volkswagen thu hẹp khoảng cách với mục tiêu tuân thủ quy định khí thải của EU và tránh các khoản tiền phạt.

Riêng trong nửa đầu năm 2026, các nhà sản xuất châu Âu bổ sung thêm 16 mẫu xe điện mới. Những hãng xe Trung Quốc chiếm khoảng 21% số mẫu xe điện hiện có tại châu Âu và bổ sung thêm 11 mẫu trong 6 tháng đầu năm.

Các hãng xe châu Âu hiện vẫn chiếm ưu thế về số lượng mẫu xe điện được cung cấp tại thị trường này, với gần 60% tổng số mẫu xe. Riêng trong nửa đầu năm 2026, các nhà sản xuất châu Âu bổ sung thêm 16 mẫu EV mới.

Trong khi đó, các hãng xe Trung Quốc chiếm khoảng 21% số mẫu xe điện hiện có tại châu Âu và bổ sung thêm 11 mẫu trong 6 tháng đầu năm. Điều này cho thấy sự cạnh tranh trên thị trường xe điện châu Âu tiếp tục gia tăng khi các thương hiệu Trung Quốc mở rộng danh mục sản phẩm và hiện diện tại khu vực.

Giá nhiên liệu cũng góp phần tăng thị phần xe điện châu Âu

Bên cạnh nguồn cung tăng, giá nhiên liệu cũng có thể thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang các phương tiện chạy điện. T&E lưu ý giá nhiên liệu tăng mạnh do ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông đang làm chi phí sử dụng xe động cơ đốt trong trở nên đắt đỏ hơn.

Sự kết hợp giữa nguồn cung xe điện đa dạng hơn, sự xuất hiện của các mẫu xe giá phải chăng và chi phí nhiên liệu hóa thạch tăng cao đang tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi sang xe điện tại châu Âu.

Dầu diesel là loại nhiên liệu tăng mạnh nhất, với mức tăng 38% kể từ khi cuộc chiến với Iran bắt đầu. Một bình nhiên liệu 50 L hiện có thể khiến người dùng phải trả thêm khoảng 34 USD so với trước.

Sự kết hợp giữa nguồn cung xe điện đa dạng hơn, sự xuất hiện của các mẫu xe giá phải chăng và chi phí nhiên liệu hóa thạch tăng cao đang tạo thêm động lực cho quá trình chuyển đổi sang EV tại châu Âu. Với doanh số tăng mạnh trong 8 tháng đầu năm, 2026 đang trở thành một trong những năm quan trọng nhất đối với quá trình phổ cập xe điện tại khu vực.