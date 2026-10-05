Diễn biến mới 'cuộc đua' giảm giá ô tô trong nước

Bước sang tháng 10, cũng là tháng mở đầu quý cuối của năm 2026, các hãng xe tiếp tục duy trì các chương trình ưu đãi lớn để tăng sức hút với khách hàng. Động thái nhằm tăng tốc tới các mục tiêu doanh số, đồng thời xả bớt hàng tồn.

Ở nhóm xe Nhật Bản phổ thông, Toyota giữ nguyên chương trình khuyến mãi dành cho nhiều mẫu xe chủ chốt gồm Vios, Veloz Cross và Avanza Premio, Yaris Cross, Corolla Cross và Innova Cross như tháng trước.

Tùy mẫu xe và phiên bản, ưu đãi được áp dụng dưới nhiều hình thức như giảm 50-100% phí trước bạ kèm quà tặng với tổng giá trị từ 41-75 triệu đồng, hoặc hỗ trợ lãi suất tài chính.

Toyota Yaris Cross bản hybrid.

Đáng chú ý, mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu là Yaris Cross đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ cho bản hybrid (HEV). Mức giảm tương đương 74 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của Yaris Cross HEV xuống còn 654 triệu đồng. Trong khi đó, bản máy xăng được giảm 50 triệu, đưa giá bán thực tế xuống còn 600 triệu đồng.

Chính sách giảm giá sâu được kỳ vọng sẽ tiếp đà tăng trưởng doanh số cho Toyota. Trong tháng 9 vừa qua, hãng xe Nhật này đã bán được tổng cộng 7.114 xe (bao gồm Lexus), tăng 45% so với tháng 8 trước đó.

Khác với Toyota, Honda đã có sự điều chỉnh về chiến lược kích cầu trong tháng 10 khi chuyển trọng tâm sang dòng HR-V. Cụ thể, hãng bổ sung phiên bản hybrid vào danh sách ưu đãi, hưởng mức hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương 42 triệu đồng.

Sau khi trừ ưu đãi, giá thực tế của HR-V e:HEV RS có thể được đưa xuống dưới 800 triệu đồng. Các bản HR-V G và L tiếp tục được tặng 50 triệu đồng tiền mặt, đưa giá xuống còn lần lượt 619 triệu đồng và 700 triệu đồng.

Honda HR-V e:HEV RS được giảm giá trong tháng 10.

Mẫu MPV cỡ nhỏ BR-V (giá 629-705 triệu đồng) tiếp tục được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10 này ở cả hai phiên bản, tương đương giảm 62-70 triệu đồng.

Trong khi đó, dòng sedan chủ lực City không còn trong chương trình khuyến mãi. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy phiên bản mới 2026 chuẩn bị được tung ra thị trường.

Với Mitsubishi, hãng này cũng gần như giữ nguyên chính sách khuyến mãi so với tháng trước với các dòng Xpander, Destinator, Xforce, Triton, Attrage. Trong đó, tất cả phiên bản của MPV Xpander (568-699 triệu đồng) đều được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, với tổng giá trị ưu đãi dao động từ 67-95 triệu đồng.

Đáng chú ý, phiên bản Triton 4WD AT Premium vừa ra mắt cũng có khuyến mãi trong tháng này. Mẫu bán tải giá 782 triệu đồng này được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ kèm quà tặng, tổng giá trị 58 triệu đồng.

Bên cạnh các xe mới, một số thương hiệu như Suzuki hay Subaru vẫn đang giảm giá mạnh để giải phóng lượng xe sản xuất năm 2024 và 2025 còn tồn kho. Trong đó, các mẫu gồm Suzuki Jimny, Subaru Crosstrek, Subaru Outback được giảm lên tới hàng trăm triệu đồng.

Mẫu Forester đời cũ sau nhiều tháng giảm giá mạnh nay đã xả hết hàng. Trước đó, dòng SUV này có thời điểm được được giảm giá lên tới 360 triệu đồng.

Forester bản cũ nhập Thái đã xả hết nên không áp dụng chương trình giảm sâu như trước.

Hyundai Thành Công cũng không đứng ngoài cuộc đua ưu đãi trong bối cảnh doanh số có dấu hiệu chững lại. Trong đó, mẫu Santa Fe ghi nhận mức giảm sâu nhất, lên tới 220 triệu đồng.

Các dòng xe chủ lực khác như Accent, Tucson và Creta có mức ưu đãi lần lượt là 89 triệu, 85 triệu và 79 triệu đồng. Lưu ý, đây là tổng giá trị quy đổi từ chính sách giảm giá tiền mặt từ hãng và đại lý, ưu đãi Thẻ hội viên Hyundai, quà tặng phụ kiện cùng gói gia hạn bảo hành từ hãng.

MPV Stargazer được ưu đãi 117 triệu đồng trong khi mức giảm dành cho mẫu xe đô thị Venue là 28 triệu đồng. Hãng xe Hàn cũng áp khuyến mãi trở lại cho dòng Palisade (đời cũ) với giá trị 68 triệu đồng, động thái được cho là nhằm xả kho để chuẩn bị đón phiên bản Palisade Hybrid mới.

Hyundai Palisade Hybrid có giá dự kiến từ 1,5 tỷ đồng và không quá 1,7 tỷ đồng.

Trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, nguồn cung dồi dào và nhiều mẫu xe mới liên tục được giới thiệu, đặc biệt là các xe Trung Quốc có giá bán cạnh tranh, cuộc đua giảm giá giữa các hãng được dự báo chưa sớm hạ nhiệt.

Ở những tháng cuối năm, các chương trình ưu đãi sẽ tiếp tục được điều chỉnh linh hoạt dựa trên sức mua từng mẫu xe và lượng tồn kho tại đại lý. Các mẫu xe chủ lực dự kiến vẫn sẽ được áp khuyến mãi lớn để làm 'trụ cột' giúp các hãng đạt mục tiêu doanh số trước khi qua năm mới.

Với người tiêu dùng, khoảng thời gian từ nay đến cuối năm được xem là cơ hội thuận lợi để lựa chọn và mua ô tô khi thị trường có nhiều mẫu mã đa dạng, chi phí sở hữu lại tối ưu hơn nhờ các chương trình khuyến mãi. Dẫu vậy, người dùng cũng cần lưu ý rằng mức giảm cao chủ yếu áp dụng do các xe đời cũ, có thể bị hạn chế về phiên bản và màu sắc.